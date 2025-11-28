(P) AC Milan, neînvinsă de 12 meciuri: Continuă seria pozitivă cu Lazio? - Antena Sport

Închide meniul
(P) AC Milan, neînvinsă de 12 meciuri: Continuă seria pozitivă cu Lazio?

Publicat: 28 noiembrie 2025, 13:34 / Actualizat: 28 noiembrie 2025, 15:42

TopBet Milan VS Lazio / Foto: topbet.ro

AC Milan a trecut peste sezonul slab pe care l-a făcut și este într-o formă bună în Serie A. Are o serie de 12 meciuri la rând fără înfrângere și se pregătește de un meci tare în campionat, contra lui Lazio Roma. Acesta se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, și este capul de afiș al rundei a 13-a din Serie A.

AC Milan s-a remarcat prin constanța din ultima perioadă și a înregistrat o singură înfrângere în acest campionat. Alături de surpriza Como, AC Milan este echipa cu cele mai puține eșecuri. Ocupă locul doi în clasamentul din Serie A, cu 25 de puncte, două mai puțin decât liderul AS Roma.

În schimb, Lazio Roma s-a remarcat mai degrabă prin inconstanță în acest sezon. Are 18 puncte și este pe locul 8. Totuși, echipa din capitală are nevoie de puncte pentru a nu pierde contactul cu echipele din partea superioară, din dorința de a obține calificarea în cupele europene.

Meciul cu AC Milan se anunță, însă, dificil. Recent, AC Milan a învins-o pe Inter cu 1-0 în derby-ul orașului. În plus, în ultimele șase confruntări de acasă are cinci victorii și o remiză, cu Pisa. De partea cealaltă, Lazio are o singură victorie în ultimele cinci deplasări, pe terenul celor de la Genoa. În ultimul meci în deplasare, disputat pe 9 noiembrie, Lazio a fost învinsă de Interul lui Cristi Chivu. Succesul cu Genoa este singurul obținut în deplasare de Lazio în acest sezon de Serie A.

Totuși, cei de la Lazio se pot consola cu gândul că au câștigat la ultimul meci în deplasare cu AC Milan, în luna martie, cu 2-1. Aceasta a fost singura victorie pe care Lazio a obținut-o în confruntările cu AC Milan din 2020 încoace.

În trei din ultimele cinci meciuri dintre AC Milan și Lazio s-au marcat cel mult două goluri, astfel că va fi interesant de văzut care va fi deznodământul sâmbătă. În orice caz, operatorii de pariuri sportive o creditează cu șanse mari pe AC Milan să obțină toate cele 3 puncte.

  • victorie Milan – 1.58
  • egal – 4.00
  • victorie Lazio – 5.00
AS Monaco – PSG, un alt meci tare programat sâmbătă

Sâmbătă, de la ora 18:00, se dispută un meci de tradiție din Ligue 1. AS Monaco primește vizita campioanei Europei, PSG. În clasament, AS Monaco este pe locul opt, cu 20 de puncte. PSG domină prima ligă din Franța și este pe primul loc, cu zece puncte mai mult. Ambele echipe sunt obișnuite să înscrie, dar și să primească, astfel că e de așteptat un meci cu multe goluri. PSG are o serie de cinci meciuri la rând fără eșec contra lui AS Monaco, având patru victorii în acest interval. Iată și cum arată cotele la pariuri pentru meciul AS Monaco – PSG:

  • victorie Monaco – 4.33
  • egal – 4.50
  • victorie PSG – 1.61
Chelsea – Arsenal, confruntarea fruntașelor din Premier League

Chelsea și Arsenal se întâlnesc duminică, de la ora 18:30, în derby-ul fruntașelor din Premier League. Arsenal este pe primul loc în clasament, cu un avans de șase puncte față de Chelsea. Așadar, cu un succes ar lua o opțiune serioasă în cursa pentru titlu, deși suntem abia în etapa a 13-a.

Arsenal are nouă meciuri la rând fără înfrângere în Premier League și nu a mai pierdut din august. În schimb, Chelsea vine după trei victorii la rând în Premier League și cu moralul excelent după ce a zdrobit-o pe FC Barcelona în Liga Campionilor. Totuși, Arsenal nu a pierdut în ultimele șapte meciuri cu Chelsea, astfel că este creditată cu prima șansă, chiar dacă joacă în deplasare:

  • victorie Chelsea – 3.10
  • egal – 3.25
  • victorie Arsenal – 2.25
Partida dintre AC Milan și Lazio se dispută pe San Siro, stadion cu o capacitate de peste 80.000 de locuri. Vremea se anunță destul de bună pentru fotbal, cu o temperatură de aproximativ 5° Celsius. Pe Stade Louis II, acolo unde se joacă partida dintre PSG și Monaco, vor fi în jur de 4° la ora meciului, la fel ca pe Stamford Bridge, acolo unde se va disputa super meciul dintre Chelsea și Arsenal.

