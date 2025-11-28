(P) AC Milan, neînvinsă de 12 meciuri: Continuă seria pozitivă cu Lazio? - Antena Sport

AC Milan a trecut peste sezonul slab pe care l-a făcut și este într-o formă bună în Serie A. Are o serie de 12 meciuri la rând fără înfrângere și se pregătește de un meci tare în campionat, contra lui Lazio Roma. Acesta se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, și este capul de afiș al rundei a 13-a din Serie A.

AC Milan s-a remarcat prin constanța din ultima perioadă și a înregistrat o singură înfrângere în acest campionat. Alături de surpriza Como, AC Milan este echipa cu cele mai puține eșecuri. Ocupă locul doi în clasamentul din Serie A, cu 25 de puncte, două mai puțin decât liderul AS Roma.

În schimb, Lazio Roma s-a remarcat mai degrabă prin inconstanță în acest sezon. Are 18 puncte și este pe locul 8. Totuși, echipa din capitală are nevoie de puncte pentru a nu pierde contactul cu echipele din partea superioară, din dorința de a obține calificarea în cupele europene.

Meciul cu AC Milan se anunță, însă, dificil. Recent, AC Milan a învins-o pe Inter cu 1-0 în derby-ul orașului. În plus, în ultimele șase confruntări de acasă are cinci victorii și o remiză, cu Pisa. De partea cealaltă, Lazio are o singură victorie în ultimele cinci deplasări, pe terenul celor de la Genoa. În ultimul meci în deplasare, disputat pe 9 noiembrie, Lazio a fost învinsă de Interul lui Cristi Chivu. Succesul cu Genoa este singurul obținut în deplasare de Lazio în acest sezon de Serie A.

Totuși, cei de la Lazio se pot consola cu gândul că au câștigat la ultimul meci în deplasare cu AC Milan, în luna martie, cu 2-1. Aceasta a fost singura victorie pe care Lazio a obținut-o în confruntările cu AC Milan din 2020 încoace.