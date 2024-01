Ce studii are fiul "secret" al lui Leonard Doroftei. Fratele său mai mare este milionar, iar sora sa arată uimitor - Antena Sport

Foto Ce studii are fiul „secret” al lui Leonard Doroftei. Fratele său mai mare este milionar, iar sora sa arată uimitor

Reclamă

Ce a putut face fiul milionar al lui Leonard Doroftei după ce s-a gândit la oamenii din România care „abia îşi permit să mănânce”

Fiul milionar al lui Leonard Doroftei a arătat că are mentalitatea de campion a tatălui său. Adrian Doroftei a renunţat să îşi cumpere o maşină în valoare de câteva sute de mii de euro. Aflat în Canada, el s-a gândit la oamenii din România care au mari probleme financiare.

„Departe de România mă ocup cu tot ce nu aș fi putut să mă ocup aici. Sunt independent, sunt antreprenor. Am intrat în lumea dezvoltării imobiliare. Prima dată am plecat în 2016, în timpul Facultății de Drept.

Reclamă

Am vrut să-mi iau mașină. În momentul în care eram în punctul de a da câteva sute de mii de dolari pe o mașină, am stat și m-am gândit că sunt oameni la mine în țară care abia își permit să mănânce și mi se pare o aroganță supremă”, spunea cu un an în urmă fiul lui Doroftei, ajuns la 26 de ani.

Leonard Doroftei, umilit şi numit cerşetor de români

Plecarea lui Doroftei din România a venit după episodul cu pub-ul din Ploieşti, unde fostul pugilist a investit sume mari de bani, spaţiul fiind al Primăriei din Ploieşti.

Apoi, după 10 ani, a primit notificare de evacuare. Fostul mare campion a luat atunci decizia radicală de a părăsi România pentru Canada. Atunci, el dezvăluia că era numit „cerşetor” de către românii săi.

Reclamă 4 / 0/3

”Nu am cerut ceva. Primăria mi-a oferit, asta a fost durerea mea, mi-a dat, apoi mi-a luat, mi-am băgat banii acolo și apoi au dispărut. M-am trezit cu nea Titi ( – antrenorul Titi Tudor) acasă și mi-a spus să mergem la Primărie. A vorbit cu primarul și i-a cerut acestuia o afacere. Mi-au dat acel spațiu pentru 25 de ani. După 10 ani am primit notificare să-l evacuez pentru că au pus bulina roșie pe clădire. Acolo au fost ultimii mei bani. Nici casa nu am terminat-o, iar proiectantul a cerut de zece ori mai mult decât a spus inițial. Cine vrea să înțeleagă bine, cine nu, să fie sănătos”, spunea Doroftei, în trecut.