Cea mai cunoscută amantă din România arată răvăşitor la 48 de ani! Măsura extremă pe care a luat-o pentru a fi în formă - Antena Sport

Tot timpul sunt blamate femeile… Eu am fost a doua persoană care a fost în viaţa lui şi am plecat. În afară de mine au mai fost încă foarte multe.

Eu când am ieşit cu acest om (n.r.: Victor Piţurcă) nu ştiam că are familie şi soţie. Nici prin cap nu mi-a trecut. Am aflat după aia.

(…) La noi toate certurile au fost legate de bani. Inclusiv paternitate şi chestii din astea, au fost legate de bani. Şi nu vorbim de sume foarte mari”, a spus Vica Blochina în emisiunea ei online.

Momentul în care cea mai cunoscută amantă din România s-a prăbuşit emoţional

Nu cu mult timp în urmă, și Vica Blochina a vorbit deschis despre situația în care s-a aflat, atunci când i-a transmis lui Piți că este însărcinată cu Edan. Cei doi au avut o relaţie extraconjugală de 16 ani şi au împreună un copil, pe Edan.

„După ce am rămas însărcinată şi i-am spus că o să am un copil, a fost în felul următor. Între noi nu mergea relaţia foarte bine. Eu am zis că este o binecuvântare de la Dumnezeu. Am zis că aşa a vrut Doamne-Doamne să aduc acest copil pe lume.

Şi când i-am povestit că voi avea un copil, în momentul ăla, toate lucrurile la noi s-au schimbat. La noi s-au schimbat lucrurile în foarte rău. În momentul ăla, nu mai aveam prieten, nu aveam tată, nu aveam iubit, nu aveam frate”, a spus Vica Blochina, în podcastul Femeiadeasupra.

Edan locuieşte acum la tatăl lui, Victor Piţurcă. Celălalt băiat al fostului selecţioner, Alex, se înţelege de minune cu Edan. Victor Piţurcă mai are o fiică, pe Claudia, cu Maria Piţurcă.