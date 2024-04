"Cea mai frumoasă femeie din România" se lansează în afaceri! Cu ce vrea să dea lovitura - Antena Sport

”Fac două mastere, la Timișoara, în protecția consumatorului, securitate alimentară. Am ales Timișoara, pentru că am niște profesoare senzaționale de care m-am atașat și mă înțeleg că-s mamă și am și o afacere. Sunt puțin mai indulgente cu mine. Fac și cursuri online, dar merg și fizic. Multă muncă, dar mie-mi place să învăț. Nu știu ce o să fac când o să se termine! Îmi place ritmul acesta. Tot timpul învăț, fac ceva, un proiect„, a declarat Lena Enache pentru cancan.ro.