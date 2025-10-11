Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: "Ies mult mai ieftin" - Antena Sport

Valeriu Iftime (65 de ani), patronul clubului de fotbal FC Botoşani şi preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, deţine un avion privat, dar în Capitală circulă cu metroul şi autobuzul.
Iftime şi-a explicat decizia. E mai rapid şi mai ieftin să foloseşti transportul în comun în Capitală.
Valeriu Iftime: “Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone”
FC Botoşani are un sezon de senzaţie în prima ligă. După 12 etape disputate, echipa antrenată de Leo Grozavu (58 de ani) e lider, cu 25 de puncte, la egalitate cu Rapid, care se află pe locul 2. Printre adversarele pe care Botoşani le-a învins în primele 12 etape se numără şi campioana ultimelor două sezoane, FCSB, pe care moldovenii au “răpus-o” cu 3-1.
Iftime mărturisea că deţine un avion privat, pe care îl foloseşte însă rar. Este avionul uneia dintre societăţile sale.
“Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone. E un avion mic al companiei… E complicat dacă ai un contract în Arabia, în Constanța… Când m-am dus la Paris prima dată, în ’95-’96, aveam un prieten care stătea în centru și mi-a zis să luăm metroul.
«Bă, ce sărac e ăsta, n-are mașină!». Acum, când mă duc într-un oraș mare, trebuie să fii cumva… În București, folosesc autobuzul, am traseele mele, apoi metroul și ridesharing. Dacă fac o socoteală, ies mult mai ieftin decât dacă aș merge cu mașina, s-o parchez, șofer…”, declara Valeriu Iftime pentru gsp.ro.
Averea lui Valeriu Iftime era estimată la circa 30 de milioane de euro în 2022. Societăţile lui Valeriu Iftime au mers excelent de atunci. În 2023, Valeriu Iftime dezvăluia că societăţile sale au rulat 200 de milioane de euro.
