Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Valeriu Iftime, după ce a dus Botoşani pe primul loc în Liga 1: "N-am aer. Am făcut poză cu clasamentul" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Valeriu Iftime, după ce a dus Botoşani pe primul loc în Liga 1: “N-am aer. Am făcut poză cu clasamentul”
EXCLUSIV

Valeriu Iftime, după ce a dus Botoşani pe primul loc în Liga 1: “N-am aer. Am făcut poză cu clasamentul”

Publicat: 7 octombrie 2025, 15:55

Comentarii
Valeriu Iftime, după ce a dus Botoşani pe primul loc în Liga 1: N-am aer. Am făcut poză cu clasamentul

Valeriu Iftime, în timpul unui meci - Sport Pictures

Valeriu Iftime trăieşte momente istorice la Botoşani, după ce echipa din Moldova a ajuns pe primul loc din Liga 1, după 12 etape disputate, în care nu a înregistrat decât un eşec.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Moldovenii au acumulat 25 de puncte, la fel ca Rapid, dar au un golaveraj superior. Valeriu Iftime aşteaptă deja meciurile următoare din campionat, cu U Cluj, Hermannstadt şi Petrolul.

Valeriu Iftime: “N-am aer. Am făcut poză cu clasamentul”

“N-am aer. E complicat. E foarte fain, dar asta nu te ajută cu nimic decât să speri. Fotbalul e foarte periculos. Să nu crezi vreodată că ai câştigat decât cum e la nemţi, când te-ai urcat în tren. E doar o chestie conjuncturală. E o bucurie foarte mare, de moment. Urmează o perioadă foarte grea şi sper să ţinem trena asta.

(n.r. – V-aţi făcut poză cu clasamentul?) Mi-am făcut poză cu clasamentul. Am primit atâtea poze aseară. E un sentiment de mare mândrie şi în oraş. E bucurie. Ce contează că eşti pe locul 1 acum dacă peste 3 etape eşti pe 5? Pare că momentul ăsta pare ca şi cum mănânci o prăjitură bună. Când mănânci e bună, după aceea ţi-e rău. Dar acum e bună.

Nu am gândit niciodată că sunt pe locul 1. Aş vrea să rămânem acolo până la final, dar cred că e o misiune imposibilă. Dar tratăm fiecare meci cu seriozitate. Nu e nimic final. Trebuie să fie o bucurie rezervată. Nu poţi să te gândeşti la titlu azi la Botoşani, sună ca naiba. Nimeni nu poate crede că Botoşani ia titlul. Dar poate fi o surpriză dacă noi suntem serioşi şi ne păstrăm jocul şi inteligenţa din teren”, a spus Iftime, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Reclamă
Reclamă

Botoşani – UTA 2-1

FC Botoșani – UTA Arad a fost meciul care a închis etapa cu numărul 12 a Ligii 1. Disputa a venit la pachet și cu o premieră în istoria clubului patronat de Valeriu Iftime, care a urcat pe primul loc în clasament.

Victoria cu scorul de 2-1 în fața arădenilor a fost adusă de golurile marcate de Mitrov, care a punctat din lovitură de la 11 metri și Sebastian Mailat, care a păcălit portarul advers cu un șut din afara careului.

Potop record în sud-estul ţării. Judeţul în care intervin militarii, localnicii avertizaţi să-şi facă proviziiPotop record în sud-estul ţării. Judeţul în care intervin militarii, localnicii avertizaţi să-şi facă provizii
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă cu 14$ pe lună
Observator
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă cu 14$ pe lună
Ricardo Grigore, la un pas de transferul la o forță a Chinei! Fostul atacant de la FCSB a intermediat mutarea
Fanatik.ro
Ricardo Grigore, la un pas de transferul la o forță a Chinei! Fostul atacant de la FCSB a intermediat mutarea
15:55
“Îmi pare rău!” Mesajul lui Denis Drăguș înaintea meciurilor cu Moldova și Austria
15:21
Marca a făcut anunţul: ce se întâmplă cu Lamine Yamal înainte de El Clasico
14:46
Presa din Turcia anunţă: Gică Hagi, aproape de o revenire de senzaţie. Clubul cu care se află în negocieri
13:48
Rodrygo, neverosimil înainte de El Clasico: “Să uităm sezonul trecut, a fost oribil”. Brazilianul vrea revanșa
13:34
Gigi Becali, reacţie savuroasă după ce Adi Mutu l-a numit “master of destabilization”
13:30
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Wuhan, după abandonul Jelenei Ostapenko. Românca, prim set perfect
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele” 2 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 3 “Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0 4 Valeriu Iftime i-a atacat pe Gigi Becali şi Elias Charalambous: “Străinii se uită ca la nişte sălbatici” 5 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!” 6 Moartea care l-a marcat pe Daniel Pancu. A plâns în direct: ”Jucam un amical când a venit vestea”
Citește și
Cele mai citite
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor
Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby!Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby!
Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor AngelescuRapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu