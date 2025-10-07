Valeriu Iftime, după ce a dus Botoşani pe primul loc în Liga 1: "N-am aer. Am făcut poză cu clasamentul" - Antena Sport

Valeriu Iftime trăieşte momente istorice la Botoşani, după ce echipa din Moldova a ajuns pe primul loc din Liga 1, după 12 etape disputate, în care nu a înregistrat decât un eşec.
Moldovenii au acumulat 25 de puncte, la fel ca Rapid, dar au un golaveraj superior. Valeriu Iftime aşteaptă deja meciurile următoare din campionat, cu U Cluj, Hermannstadt şi Petrolul.
Valeriu Iftime: “N-am aer. Am făcut poză cu clasamentul”
“N-am aer. E complicat. E foarte fain, dar asta nu te ajută cu nimic decât să speri. Fotbalul e foarte periculos. Să nu crezi vreodată că ai câştigat decât cum e la nemţi, când te-ai urcat în tren. E doar o chestie conjuncturală. E o bucurie foarte mare, de moment. Urmează o perioadă foarte grea şi sper să ţinem trena asta.
(n.r. – V-aţi făcut poză cu clasamentul?) Mi-am făcut poză cu clasamentul. Am primit atâtea poze aseară. E un sentiment de mare mândrie şi în oraş. E bucurie. Ce contează că eşti pe locul 1 acum dacă peste 3 etape eşti pe 5? Pare că momentul ăsta pare ca şi cum mănânci o prăjitură bună. Când mănânci e bună, după aceea ţi-e rău. Dar acum e bună.
Nu am gândit niciodată că sunt pe locul 1. Aş vrea să rămânem acolo până la final, dar cred că e o misiune imposibilă. Dar tratăm fiecare meci cu seriozitate. Nu e nimic final. Trebuie să fie o bucurie rezervată. Nu poţi să te gândeşti la titlu azi la Botoşani, sună ca naiba. Nimeni nu poate crede că Botoşani ia titlul. Dar poate fi o surpriză dacă noi suntem serioşi şi ne păstrăm jocul şi inteligenţa din teren”, a spus Iftime, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Botoşani – UTA 2-1
FC Botoșani – UTA Arad a fost meciul care a închis etapa cu numărul 12 a Ligii 1. Disputa a venit la pachet și cu o premieră în istoria clubului patronat de Valeriu Iftime, care a urcat pe primul loc în clasament.
Victoria cu scorul de 2-1 în fața arădenilor a fost adusă de golurile marcate de Mitrov, care a punctat din lovitură de la 11 metri și Sebastian Mailat, care a păcălit portarul advers cu un șut din afara careului.
