"Nu mai intra în baie" Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! - Antena Sport

Cristi Borcea (55 de ani) a trecut prin momente dificile în detenţie, în timp ce îşi ispăşea condamnarea la 6 ani şi 4 luni de închisoare din Dosarul Transferurilor.

Borcea se temea foarte tare de şobolani, iar în închisoare era plin de aceste vietăţi. Giovanni Becali (73 de ani) a dezvăluit că Borcea nu mai mergea singur la toaletă, chemându-l pe Victor Becali (64 de ani) să îl însoţească.

„Sunt prieten cu Cristi. Am stat la închisoare cu el și cu fratele meu. Acolo, problema erau șobolanii. Oamenii aruncau mâncare în toaletă și veneau șobolanii. Borcea s-a dus o dată la baie, s-a speriat și a țipat după fratele meu: «Victoraș, vino repede că l-am văzut!». Îi era frică, nu mai intra în baie”, declara Giovanni Becali pentru digisport.ro.

Cristi Borcea a fost reabilitat joi, 20 noiembrie de către Tribunalul București, după ce a prezentat actele de la ANAF care atestă că și-a plătit prejudiciul și cheltuielile de judecată. Milionarul va fi scos din baza de date a cazierului judiciar, DNA fiind de acord cu reabilitarea lui Borcea. Decizia instanţei nu este însă definitivă.

„Tip soluție: admite cererea

Soluția pe scurt: Admite cererea de dispunere a reabilitării judecătorești, formulată de către condamnatul BORCEA CRISTIAN. În temeiul art. 533 C.pr.pen. raportat la art. 166 C.pen. și art. 168 C.pen., dispune reabilitarea judecătorească a condamnatului BORCEA CRISTIAN. Dispune comunicarea, spre știință, către IGPR – Serviciul cazier judiciar, statistică și evidențe operative. În temeiul art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziție prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 20.11.2025”, se arăta în decizia Tribunalului Bucureşti.