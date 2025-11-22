"Nu mai intra în baie" Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! - Antena Sport

Închide meniul
"Nu mai intra în baie" Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!

Home | Diverse | "Nu mai intra în baie" Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
“Nu mai intra în baie” Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!

Publicat: 22 noiembrie 2025, 10:44

Comentarii
“Nu mai intra în baie” Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
Cristi Borcea / Instagram Valentina Pelinel

Cristi Borcea (55 de ani) a trecut prin momente dificile în detenţie, în timp ce îşi ispăşea condamnarea la 6 ani şi 4 luni de închisoare din Dosarul Transferurilor.

Borcea se temea foarte tare de şobolani, iar în închisoare era plin de aceste vietăţi. Giovanni Becali (73 de ani) a dezvăluit că Borcea nu mai mergea singur la toaletă, chemându-l pe Victor Becali (64 de ani) să îl însoţească.

Speriat de şobolani, Cristi Borcea mergea în închisoare la toaletă doar cu Victor Becali

Sunt prieten cu Cristi. Am stat la închisoare cu el și cu fratele meu. Acolo, problema erau șobolanii. Oamenii aruncau mâncare în toaletă și veneau șobolanii. Borcea s-a dus o dată la baie, s-a speriat și a țipat după fratele meu: «Victoraș, vino repede că l-am văzut!». Îi era frică, nu mai intra în baie”, declara Giovanni Becali pentru digisport.ro.

Cristi Borcea a fost reabilitat joi, 20 noiembrie de către Tribunalul București, după ce a prezentat actele de la ANAF care atestă că și-a plătit prejudiciul și cheltuielile de judecată. Milionarul va fi scos din baza de date a cazierului judiciar, DNA fiind de acord cu reabilitarea lui Borcea. Decizia instanţei nu este însă definitivă.

Tip soluție: admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea de dispunere a reabilitării judecătorești, formulată de către condamnatul BORCEA CRISTIAN. În temeiul art. 533 C.pr.pen. raportat la art. 166 C.pen. și art. 168 C.pen., dispune reabilitarea judecătorească a condamnatului BORCEA CRISTIAN. Dispune comunicarea, spre știință, către IGPR – Serviciul cazier judiciar, statistică și evidențe operative. În temeiul art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziție prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 20.11.2025”, se arăta în decizia Tribunalului Bucureşti.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite

Cristi Borcea, fost acţionar şi preşedinte executiv al lui Dinamo, are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul acţionar al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco).

Cu a doua soție, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. „Leonidas” are trei copii și din căsnicia actuală, cu Valentina Pelinel, pe Milan și gemenele Indira și Rania.

Cristi Borcea are o avere estimată la circa 100 de milioane de euro. Borcea şi-a construit averea, începând cu anul 1990, din afacerile cu butelii. Ulterior, Borcea a intrat în fotbal, în imobiliare şi în HoReCa. Fiul lui, Patrick Borcea, a intrat şi el în domeniul afacerilor.

Angajatorii, presaţi să mărească salarii. Ce măriri au primit angajaţii din IT, construcţii şi energieAngajatorii, presaţi să mărească salarii. Ce măriri au primit angajaţii din IT, construcţii şi energie
Cristi Borcea a fost întrebat în nenumărate rânduri dacă se întoarce în acţionariatul lui Dinamo. “Leonidas” a transmis vehement că nu va mai ocupa nicio funcţie la Dinamo, dar nu a exclus varianta ca fiul lui, şi el mare suporter al “câinilor”, să intre în acţionariatul lui Dinamo.

 

