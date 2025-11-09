Închide meniul
Ce se va întâmpla dacă Rinat Ahmetov va cumpăra una dintre cele mai mari afaceri din România - Antena Sport

Home | Diverse | Ce se va întâmpla dacă Rinat Ahmetov va cumpăra una dintre cele mai mari afaceri din România
Ce se va întâmpla dacă Rinat Ahmetov va cumpăra una dintre cele mai mari afaceri din România

Publicat: 9 noiembrie 2025, 17:53

Ce se va întâmpla dacă Rinat Ahmetov va cumpăra una dintre cele mai mari afaceri din România
Mircea Lucescu şi Rinat Ahmetov / Profimedia Images

Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov (59 de ani) este în discuţii pentru preluarea Combinatului siderurgic Galaţi, cel mai mare combinat siderurgic din România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Combinatul are datorii uriaşe, de circa un miliard de euro, statul român având de recuperat 500 de milioane de euro din aceşti bani.

Rinat Ahmetov ar putea prelua Combinatul siderurgic Galaţi

Ahmetov a achiziţionat deja ArcelorMittal Tubular Products Iași, companie metalurgică din România specializată în producerea de țevi din oțel sudate.

Combinatul siderurgic Galaţi se află într-o situaţie financiară şi juridică foarte complicată. Recent au avut loc percheziţii la cel mai mare combinat siderurgic din ţara noastră, procurorii acuzând că, din 2019, au existat mai multe mecanisme prin care sume importante de bani ar fi fost scoase din patrimoniul societății. Prejudiciul calculat de procurori este de 300 de milioane de euro. Numele lui Gazprom Rusia apare şi el în acest dosar.

Dacă va cumpăra Combinatul siderurgic Galaţi, Rinat Ahmetov va deveni automat patronul echipei Oţelul Galaţi, care ocupă locul 7 în Liga 1, cu 23 de puncte.

Preluarea Combinatului l-ar face pe Ahmetov automat patronul Oţelului

Dănuţ Lupu şi Robert Niţă sunt de părere că, dacă Ahmetov va deveni patronul Oţelului, formaţia gălăţeană se va bate în viitor la campionat. Lupu e convins chiar că Oţelul va lua titlul în maxim 3 ani dacă îl va avea patron pe Ahmetov. Rinat Ahmetov are o avere estimată la 7.9 miliarde de dolari.

Vă spun de pe acum. Dacă domnul Ahmetov va reuși să ia combinatul, în trei ani Oțelul ia campionatul. Maxim 3 ani, dacă domnul Ahmetov ia combinatul. Atât durează până Oțelul ia campionatul. O să fie problemă mare cu Galațiul. Omului îi place foarte mult fotbalul, are liniște, nu are probleme. Abia atunci o să aibă Gigi Becali un adversar pe măsură”, a declarat Dănuţ Lupu pentru fanatik.ro.

Face Șahtior de România. La ce potență financiară are… Și are microbul de la Șahtior. De ce nu ar face la Galați ce a făcut cu Șahtiorul? De ce? Țară dezvoltată, infrastructura o creează”, a spus Robert Niţă pentru sursa citată.

Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), a colaborat în trecut cu succes cu Rinat Ahmetov la Şahtior Doneţk. “Il Luce” a luat 8 titluri cu Şahtior în Ucraina, a cucerit 6 Cupe ale Ucrainei cu formaţia lui Ahmetov, 7 Supercupe ale Ucrainei şi Cupa UEFA, în sezonul 2008-2009.

Chiar dacă Lucescu a mers ulterior la marea rivală a lui Şahtior, Dinamo Kiev, cu care a cucerit un titlu, o Cupă a Ucrainei şi o Supercupă a Ucrainei, selecţionerul României a rămas în relaţii foarte bune cu miliardarul ucrainean.

Rinat Ahmetov, în timpul unei conferințe
Rinat Ahmetov și Volodymyr Zelensky, în conflict la începutul războiului declanșat de Rusia!
Înapoi la Homepage
Comentarii


