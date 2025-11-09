Ce se va întâmpla dacă Rinat Ahmetov va cumpăra una dintre cele mai mari afaceri din România - Antena Sport

Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov (59 de ani) este în discuţii pentru preluarea Combinatului siderurgic Galaţi, cel mai mare combinat siderurgic din România.

Combinatul are datorii uriaşe, de circa un miliard de euro, statul român având de recuperat 500 de milioane de euro din aceşti bani.

Rinat Ahmetov ar putea prelua Combinatul siderurgic Galaţi

Ahmetov a achiziţionat deja ArcelorMittal Tubular Products Iași, companie metalurgică din România specializată în producerea de țevi din oțel sudate.

Combinatul siderurgic Galaţi se află într-o situaţie financiară şi juridică foarte complicată. Recent au avut loc percheziţii la cel mai mare combinat siderurgic din ţara noastră, procurorii acuzând că, din 2019, au existat mai multe mecanisme prin care sume importante de bani ar fi fost scoase din patrimoniul societății. Prejudiciul calculat de procurori este de 300 de milioane de euro. Numele lui Gazprom Rusia apare şi el în acest dosar.

Dacă va cumpăra Combinatul siderurgic Galaţi, Rinat Ahmetov va deveni automat patronul echipei Oţelul Galaţi, care ocupă locul 7 în Liga 1, cu 23 de puncte.