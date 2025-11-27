"Chiar nu-mi doream Turcia". Cristi Săpunaru, verdict înainte de barajul României pentru Cupa Mondială - Antena Sport

Cristi Săpunaru a vorbit despre șansele României de a trece de Turcia în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială. Fostul fundaș a recunoscut că nu ar fi vrut ca adversara “tricolorilor” să fie selecționata lui Vincenzo Montella, deși a declarat ulterior că elevii lui Mircea Lucescu au șanse să ajungă în finala play-off-ului.
România a aflat recent că o va înfrunta pe Turcia în deplasare în semifinala barajului pentru World Cup 2026, iar subiectul a fost unul extrem de dezbătut de analiști și foști sportivi. Printre ei s-a numărat și Cristi Săpunaru, care a devenit recent director sportiv după ce a absolvit cursurile organizate de Federația Română de Fotbal.
Ce îl deranjează pe Cristi Săpunaru înainte de barajul României cu Turcia
În cadrul conferinței pe care a susținut-o, Săpunaru a dat de înțeles că nu înțelege motivul comentariilor legate de cât de greu îi va fi României în fața Turciei pentru că joacă în deplasare. Fostul fundaș consideră că orice jucător de națională se poate adapta indiferent de cât de ostilă e atmosfera în care evoluează.
“Chiar nu-mi doream Turcia, dar făcând așa o analiză după ce am avut într-un fel ghinionul și într-un fel norocul să prindem Turcia, avem șansele noastre.
Am mai spus că șansa cea mai mare o avem în momentul în care toți jucătorii vor fi apți și valizi și vor juca pentru echipele de club.
Toți sunt fotbaliști care vin la echipa națională și toți au jucat pe stadioane grele, nu cred că va fi o problemă chiar dacă înfruntăm o Turcie care în spate are 50.000 de oameni“, a spus Cristi Săpunaru.
România o va întâlni pe Turcia în deplasare în semifinala barajului pentru Cupa Mondială pe 26 martie, iar eventuala finală va avea loc pe 31 martie cu învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo. Recent, a fost publicată și procedura pentru tragerea la sorți a Cupei Mondiale care va avea loc pe 5 decembrie.
