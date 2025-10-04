Cu ce se poate ocupa soția lui Gabi Tamaș. Ioana arată fabulos și l-a „cumințit” pe fostul jucător - Antena Sport

S-a aflat din ce face bani soția lui Gabi Tamaș, concurentul de la Asia Express. Ioana, ajunsă la vârsta de 37 de ani, se menține într-o formă fizică de invidiat, ea fiind expertă în fitness și pilates.
Ioana Tamaș a fost mereu pasionată de sport, practicând gimnastica în tinerețe. Ulterior, soția lui Gabi Tamaș a urmat cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport, cu specializare în schi alpin (vezi galeria foto de la finalul articolului cu Ioana Tamaș).
Din ce face bani soția lui Gabi Tamaș
Ioana Tamaș și-a deschis propria afacere în Brașov, orașul ei natal. Soției fostului internațional îi merge excelent din punct de vedere financiar, ea câștigând sume importante din cursurile de pilates de la sala pe care o deține.
Doar pentru o singură ședință privată de pilates, Ioana Tamaș cere suma de 180 de lei. Un abonament pentru opt ședințe la sala soției fostului internațional român costă suma de 880 de lei.
Ioana Tamaș dezvăluia, în trecut, faptul că este extrem de pasionată de sport și merge des la sală, încă de pe vremea când soțul ei activa în fotbalul din Anglia. Aceasta a recunoscut că sportul a devenit un stil de viață pentru ea.
„Pasiunea pentru fitness am descoperit-o după ce am adus-o pe lume pe fetiţa noastră, Selena, deoarece mi-am dorit întotdeauna să fiu o mamă tânără şi în formă. Am început să merg la sală pe vremea când soţul meu juca în Anglia, după care am revenit în România şi am continuat activitatea alături de antrenoarea mea.
Pot spune că ea m-a ambiţionat şi a făcut din asta propriul meu stil de viaţă. Nu pot fără”, spunea Ioana Tamaș, într-un interviu oferit în urmă cu mai mulți ani pentru perfecte.ro.
Ioana şi Gabi Tamaş s-au cunoscut în oraşul natal, Braşov. Ea avea 16 ani, iar fostul fundaş central împlinise 20 de ani. “Ne-am căsătorit după 8 ani petrecuți ca iubiți“, şi-a amintit Ioana, care are o fiică, Selena, alături de fostul internațional.
