Un fost adversar al FCSB a marcat golul finalului de an. Fundaşul care a driblat 7 jucători şi a tras imparabil - Antena Sport

Unul dintre cele mai frumoase goluri ale finalului de an vine din Elveţia şi a fost marcat de un fost adversar al eelor de la FCSB. Jaouen Hadjam este numele lui şi vine de la Young Boys.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La începutul lui octombrie, Young Boys o bătea pe FCSB pe Arena Naţională, cu 2-0. Jaouen Hadjam a fost integralist în flancul stâng al elveţienilor.

Jaouen Hadjam, gol senzaţional pentru Young Boys

Sâmbătă, fundaşul de 22 de ani cotat la 9 milioane de euro, a înscris un gol în stilul lui Diego Maradona sau Lionel Messi. A luat mingea de la mijlocul terenului, a driblat 7 adversari şi a înscris cu un şut imparabil.

LE BUT DE ZINZIN INSCRIT JAOUEN DIEGO ARMANDO HADJAM 😨😍

[ @arobasedzair2 ] pic.twitter.com/AL9dlFAGxU

— JDZ Football (@JDZFootball) November 30, 2025

A fost golul de 4-3 marcat de Young Boys în duelul din deplasare Servette. Scorul final a fost însă 4-4, după ce gazdele au egalat în urma unui gol venit în ultimele 10 minute.