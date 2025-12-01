Un fost adversar al FCSB a marcat golul finalului de an. Fundaşul care a driblat 7 jucători şi a tras imparabil - Antena Sport

Unul dintre cele mai frumoase goluri ale finalului de an vine din Elveţia şi a fost marcat de un fost adversar al eelor de la FCSB. Jaouen Hadjam este numele lui şi vine de la Young Boys.
La începutul lui octombrie, Young Boys o bătea pe FCSB pe Arena Naţională, cu 2-0. Jaouen Hadjam a fost integralist în flancul stâng al elveţienilor.
Jaouen Hadjam, gol senzaţional pentru Young Boys
Sâmbătă, fundaşul de 22 de ani cotat la 9 milioane de euro, a înscris un gol în stilul lui Diego Maradona sau Lionel Messi. A luat mingea de la mijlocul terenului, a driblat 7 adversari şi a înscris cu un şut imparabil.
LE BUT DE ZINZIN INSCRIT JAOUEN DIEGO ARMANDO HADJAM 😨😍
[ @arobasedzair2 ] pic.twitter.com/AL9dlFAGxU
— JDZ Football (@JDZFootball) November 30, 2025
A fost golul de 4-3 marcat de Young Boys în duelul din deplasare Servette. Scorul final a fost însă 4-4, după ce gazdele au egalat în urma unui gol venit în ultimele 10 minute.
Jaouen Hadjam e născut în Franţa şi a fost crescut la academia lui PSG, înainte să treacă pe la Paris FC sau Nantes. În iarna lui 2024, el ajungea la Young Boys pentru 1.3 milioane de euro. În acest sezon, a marcat două goluri în cele 24 de meciuri disputate. El şi-a trecut în cont şi 4 pase decisive.
- Cristiano Bergodi s-a convins după remiza cu Universitatea Craiova: „Ea e favorită la titlu, după e Dinamo”
- Ce notă a primit Ianis Hagi după ce Alanyaspor a făcut egal cu liderul din Conference! Umit Akdag, omul meciului
- Maghiarii o reclamă pe FCSB la FIFA după transferul lui Andre Duarte! Suma uriaşă pe care o cer
- “Asta e cel mai important” Reacţia surprinzătoare a lui Adrian Rus după U Cluj – Craiova 0-0
- „Ne-a lipsit golul”. Filipe Coelho, prima reacție după ce Universitatea Craiova a remizat cu U Cluj