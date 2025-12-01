România - Danemarca LIVE SCORE (21:30). "Finala" Grupei A. Tricolorele, cu gândul la sferturi - Antena Sport

România va întâlni Danemarca în ultimul meci al Grupei A. Partida va avea loc luni, de la ora 21:30, în cadrul Campionatului Mondial şi miza este primul loc şi accederea cu punctaj maxim în grupa principală 1.

Tricolorele lui Ovidiu Mihăilă şi-au indeplinit obiectivul intermediar şi va accede în grupa principală cu minimum două puncte. Dacă vom bate Danemarca, vom intra cu patru puncte şi cu şanse uriaşe la sferturile de finală.

România – Danemarca, “finala pentru sferturi”

Totuşi, nordicele sunt favoritele certe şi doar o minune ar face ca România să obţină un succes. Bookmakerii le-au oferit danezelor o cotă de 1.10, în timp ce româncele au cotă 13.00 la un succes.

În grupa principală, una de 6, România se va duela cu primele 3 echipe venite din Grupa B, Ungaria, Elveţia şi, cel mai probabil, Senegal.

“De ce nu?, poate chiar să câștigăm acest meci. Ne-ar duce mai sus decât am crezut la prima vedere. Vreau să arunc privirea doar la jocul cu Danemarca. Trebuie să valorificăm tot ce putem. De ce să nu câștigăm? De ce să nu plecăm cu 4 puncte?Chiar dacă va fi foarte greu, e o forță a handbalului mondial, dar trebuie să jucăm cu curaj. Cred că putem să ne ridicăm la nivelul Danemarcei”, a spus selecţionerul Mihăilă.