Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

România - Danemarca LIVE SCORE (21:30). "Finala" Grupei A. Tricolorele, cu gândul la sferturi - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | România – Danemarca LIVE SCORE (21:30). “Finala” Grupei A. Tricolorele, cu gândul la sferturi

România – Danemarca LIVE SCORE (21:30). “Finala” Grupei A. Tricolorele, cu gândul la sferturi

Dan Roșu Publicat: 1 decembrie 2025, 14:11

Comentarii
România – Danemarca LIVE SCORE (21:30). Finala Grupei A. Tricolorele, cu gândul la sferturi

Jucătoarele României, în timpul unui meci - Sport Pictures

România va întâlni Danemarca în ultimul meci al Grupei A. Partida va avea loc luni, de la ora 21:30, în cadrul Campionatului Mondial şi miza este primul loc şi accederea cu punctaj maxim în grupa principală 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tricolorele lui Ovidiu Mihăilă şi-au indeplinit obiectivul intermediar şi va accede în grupa principală cu minimum două puncte. Dacă vom bate Danemarca, vom intra cu patru puncte şi cu şanse uriaşe la sferturile de finală.

România – Danemarca, “finala pentru sferturi”

Totuşi, nordicele sunt favoritele certe şi doar o minune ar face ca România să obţină un succes. Bookmakerii le-au oferit danezelor o cotă de 1.10, în timp ce româncele au cotă 13.00 la un succes.

În grupa principală, una de 6, România se va duela cu primele 3 echipe venite din Grupa B, Ungaria, Elveţia şi, cel mai probabil, Senegal.

“De ce nu?, poate chiar să câștigăm acest meci. Ne-ar duce mai sus decât am crezut la prima vedere. Vreau să arunc privirea doar la jocul cu Danemarca. Trebuie să valorificăm tot ce putem. De ce să nu câștigăm? De ce să nu plecăm cu 4 puncte?Chiar dacă va fi foarte greu, e o forță a handbalului mondial, dar trebuie să jucăm cu curaj. Cred că putem să ne ridicăm la nivelul Danemarcei”, a spus selecţionerul Mihăilă.

Reclamă
Reclamă

Rezultatele şi programul Grupei A

  • 27 noiembrie » România – Croația 33-24
  • 27 noiembrie » Danemarca – Japonia 36-19
  • 29 noiembrie » România – Japonia 31-27
  • 29 noiembrie » Croația – Danemarca 24-35
  • 1 decembrie, ora 19:00 » Japonia – Croația
  • 1 decembrie, ora 21:30 » Danemarca – România
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
Observator
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
Ce s-a ales de Ionel Ganea, după accidentul înfiorător în care și-a pierdut viața copilul său. Dialog sfâșietor cu Șumudică: „Nu am văzut niciodată un om așa”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Ionel Ganea, după accidentul înfiorător în care și-a pierdut viața copilul său. Dialog sfâșietor cu Șumudică: „Nu am văzut niciodată un om așa”. Exclusiv
16:03
Ultimele detalii despre transferurile pregătite de Dinamo. Andrei Nicolescu: „Pe el ni-l dorim”
15:53
Dezastru pentru un club din fotbalul românesc. Finanțatorii s-au retras și echipa riscă dispariția
15:33
Trucul cu apa la care apelează Cristiano Ronaldo în timpul meciurilor. De ce nu o bea niciodată
15:32
U Cluj – Universitatea Craiova LIVE TEXT (19:00). Oltenii pot reveni pe locul 2
15:14
VIDEOOklahoma City Thunder, victoria cu numărul 20 din acest sezon
15:03
Fostul antrenor al lui Daniel Pancu și Florentin Petre, în stare critică. Cu ce boală gravă luptă
Vezi toate știrile
1 Câţi bani a încasat Ronaldinho pentru meciul jucat la Iaşi, contra legendelor României. Suma incredibilă 2 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 “E fotbalist de fotbalist!” Gigi Becali a găsit noua “perlă” de la FCSB 5 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 6 Salariul fabulos pe care îl câştigă un jucător al Universităţii Craiova. E cel mai bine plătit jucător din Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând