Hermannstadt - CFR Cluj LIVE TEXT (17:00). Echipa lui Daniel Pancu poate urca pe loc de play-off. Echipele probabile - Antena Sport

Hermannstadt – CFR Cluj LIVE TEXT (17:00). Echipa lui Daniel Pancu poate urca pe loc de play-off. Echipele probabile

Publicat: 16 februarie 2026, 12:44

Daniel Pancu / SPORT PICTURES

Meciul dintre Hermannstadt şi CFR Cluj, din etapa cu numărul 27 din Liga 1, va începe de la ora 17:00 şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Meciul este extrem de important pentru formaţia din Gruia, care poate urca pe loc de play-off.

CFR Cluj poate profita de înfrângerile suferite de FC Argeş şi FC Botoşani etapa aceasta. Cu un succes, echipa lui Daniel Pancu va urca pe locul 5, cu 44 de puncte, în timp ce moldovenii ar urma să părăsească top 6, cu 3 etape înainte de final.

Meciul trecut, din tur, a avut loc pe 5 noiembrie şi s-a încheiat cu victoria celor de la CFR Cluj, scor 2-1.

CFR Cluj vrea să continue seria de invincibilitate, dar şi de victorii. Echipa lui Daniel Pancu a câştigat ultimele 7 meciuri din Liga 1. De asemenea, ei nu au mai pierdut de 8 meciuri în campionat. Ei vin la Sibiu după victoria nebună cu U Cluj, scor 3-2, dar şi după remiza cu Rapid, scor 1-1.

Echipele de start în Hermmanstadt – CFR Cluj

  • HERMANNSTADT: Lazar – L. Stancu, Căpușă, I. Stoica (cpt.), Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Dr. Albu – Afalna, Chițu, Politic
    Rezerve: I. Pop, Muțiu – Antwi, Bârstan, Chorbadzhiyski, Jair, Simba, Al. Oroian, Zargary, Sg. Buș, Gjorgjievski, Neguț
    Absenți: Karo (suspendat), Balaure (accidentat)
    Antrenor: Dorinel Munteanu
  • CFR CLUJ: M. Popa – Abeid, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, D. Djokovic, Korenica – Șfaiț, Aliev, Biliboc
    Rezerve: Vâlceanu, Gal, Kun, Masic, Perianu, Huja, Fică, C. Deac, Zahovic, Silmani, M. Kamara, Braun
    Absenți: Cordea (suspendat), A. Păun, S. Rocha (accidentați)
    Antrenor: Daniel Pancu
