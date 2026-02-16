Al Nassr - Arkadag LIVE VIDEO (miercuri, 20:15). Echipa lui Cristiano Ronaldo luptă pentru sferturi. Programul complet - Antena Sport

Închide meniul
Al Nassr – Arkadag LIVE VIDEO (miercuri, 20:15). Echipa lui Cristiano Ronaldo luptă pentru sferturi. Programul complet

Publicat: 16 februarie 2026, 14:16

Cristiano Ronaldo / Profimedia

Meciurile din optimile de finală ale Ligii Campionilor Asiei 2 continuă în AntenaPLAY. Capul de afiş al acestei săptămâni este meciul dintre Al Nassr şi Arkadag, formaţie din Turkmenistan. Echipa lui Cristiano Ronaldo vine acasă după ce a câştigat cu 1-0 meciul tur, din deplasare.

Unicul gol al celor de la Al Nassr a fost marcat de Abdullah Al Hamdan, într-un meci în care vedetele lui Al Nassr au lipsit. Singurul jucător care nu a fost saudit în meciul tur din tabăra lui Al Nassr a fost Abdulkareem, din Irak.

Al Nassr – Arkadag LIVE VIDEO (miercuri, 20:15)

Sunt şanse ca Ronaldo să joace în acest meci, după ce a revenit în campionat în urma grevei. Cristiano Ronaldo a decis să evolueze din nou pentru Al Nassr, după aproape două săptămâni de „grevă”. Starul lusitan a fost titularizat în partida cu Al Fateh.

Cristiano Ronaldo a ajuns la nu mai puțin de 962 de goluri marcate, în întreaga carieră. Atacantul lui Al Nassr își continuă astfel cursa către golul cu numărul 1000, un record fără precedent în fotbal.

Programul Ligii Campionilor Asiei 2

Marţi:

  • 18:00: Al Wasl – Al Zawraa
  • 20:15: Al Hussein – Esteghlal F.C.

Miercuri

  • 14:15: Persib – Ratchaburi
  • 14:15: Tampines – Cong An Ha Noi
  • 20:15: Al Ahli Doha – Sepahan
  • 20:15: Al Nassr – Arkadag

Joi

  • 09:45: Macarthur FC – Bangkok
  • 12:00: G-Osaka – Pohang
