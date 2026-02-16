Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la "disperare" pe fiica lui Ion Ţiriac: "Gata, îmi ajunge!" - Antena Sport

Ion Ţiriac (86 de ani) a dezvăluit care a fost afacerea care a dus-o la “disperare” pe fiica lui, Ioana (28 de ani). Miliardarul român a povestit că tânăra nu a vrut să renunţe la turneul de la Madrid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ion Ţiriac a preluat licenţa turneului de 1000 de puncte de la Madrid în anul 2009. Afacerea a fost una de succes pentru miliardarul român, însă a decis să renunţe la ea 12 ani mai târziu.

Afacerea de 36 de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac

Ion Ţiriac a dezvăluit că fiica lui s-a opus vânzării licenţei turneului de la Madrid. Cu toate acestea, miliardarul român a trecut peste cuvântul Ioanei şi a renunţa la competiţia din capitala Spaniei spre finalul anului 2021.

“Ioana a zis: ‘Să nu cumva să vinzi Madridul (n.r. turneul de la Madrid). Ăla este eritajul nostru, trebuie să-l ținem!’. Din cauza politicii. Nu am mai putut. Gata mi-ajunge! Nu mai pot!

Sportul ăsta nu mai are viitor decât dacă patronii merg aici, jucătorii merg dincoace. Se bat la fiecare cinci ani până când își sparg capetele. Fac un deal (n.r. o înțelegere) pe cinci ani, merg mai departe”, a declarat Ion Ţiriac.