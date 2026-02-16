Afacerea de sute de milioane de euro care a dus-o la "disperare" pe fiica lui Ion Ţiriac: "Gata, îmi ajunge!" - Antena Sport

Ion Ţiriac (86 de ani) a dezvăluit care a fost afacerea care a dus-o la “disperare” pe fiica lui, Ioana (28 de ani). Miliardarul român a povestit că tânăra nu a vrut să renunţe la turneul de la Madrid.
Ion Ţiriac a preluat licenţa turneului de 1000 de puncte de la Madrid în anul 2009. Afacerea a fost una de succes pentru miliardarul român, însă a decis să renunţe la ea 12 ani mai târziu.
Afacerea de 36 de milioane de euro care a dus-o la “disperare” pe fiica lui Ion Ţiriac
Ion Ţiriac a dezvăluit că fiica lui s-a opus vânzării licenţei turneului de la Madrid. Cu toate acestea, miliardarul român a trecut peste cuvântul Ioanei şi a renunţa la competiţia din capitala Spaniei spre finalul anului 2021.
“Ioana a zis: ‘Să nu cumva să vinzi Madridul (n.r. turneul de la Madrid). Ăla este eritajul nostru, trebuie să-l ținem!’. Din cauza politicii. Nu am mai putut. Gata mi-ajunge! Nu mai pot!
Sportul ăsta nu mai are viitor decât dacă patronii merg aici, jucătorii merg dincoace. Se bat la fiecare cinci ani până când își sparg capetele. Fac un deal (n.r. o înțelegere) pe cinci ani, merg mai departe”, a declarat Ion Ţiriac.
În 2021, compania americană IMG a fost cea care a achiziţionat licenţa turneului de la Madrid, în schimbul sumei de 360 de milioane de euro, la care s-au mai adăugat alte 30 de milioane de euro, achitate pe parcursul următorilor doi ani.
Recent, Ion Ţiriac a vorbit din nou despre turneul de la Madrid, mărturisind care a fost, de fapt, suma încasată în schimbul tranzacţiei. El a fost întrebat dacă a mai păstrat procente din vânzarea turneului, oferind un răspuns ferm: “Nu. Eu am luat patru sute de milioane de euro pe el. Mulțumesc, la revedere”, a spus miliardarul român, conform iamsport.ro.
