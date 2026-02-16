Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Haos în Liga Campionilor Africii, unde Reghecampf s-a calificat în sferturi: un jucător, rănit de „proiectilele” din tribune - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Haos în Liga Campionilor Africii, unde Reghecampf s-a calificat în sferturi: un jucător, rănit de „proiectilele” din tribune

Haos în Liga Campionilor Africii, unde Reghecampf s-a calificat în sferturi: un jucător, rănit de „proiectilele” din tribune

Ionuţ Axinescu Publicat: 16 februarie 2026, 14:49

Comentarii
Haos în Liga Campionilor Africii, unde Reghecampf s-a calificat în sferturi: un jucător, rănit de proiectilele” din tribune

Imagini violente la Cairo: marocanii, atacați de fanii lui Al Ahly / X

Scene violente au avut loc la Cairo, în Egipt, într-un meci decisiv pentru calificarea în sferturile Ligii Campionilor Africii, acolo unde a ajuns și Laurențiu Reghecampf, cu Al-Hilal Omdurman.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duminică, supercampioana Africii, Al Ahly, a primit-o pe FAR Rabat, din Maroc, în grupa B. Oaspeții au avut de înfruntat o atmosferă extrem de ostilă pe Stadionul Internațional din Cairo. La intrarea și ieșirea pe gazon, jucătorii de la FAR Rabat au fost luați la țintă de fanii gazdelor, cu sticle și obiecte contondente.

Imagini violente la Cairo: marocanii, atacați de fanii lui Al Ahly

Unul dintre jucătorii marocani, Ahmed Hammoudan, a suferit o accidentare la mână în timpul atacului. Ca să poată ieși de pe teren la pauză, spre vestiare, cei de la FAR Rabat au avut nevoie de un cordon al poliției, potrivit surselor locale. La finalul meciului, oaspeții au rămas minute bune la centrul terenului, până când au fost escortați în siguranță în afara stadionului.

În plus, fanii veniți din Maroc, circa 500, au fost atacați atât de suporterii lui Al Ahly, cât și de forțele de ordine din Egipt. Incidentele vin după ce în tur, la Rabat, suporterii marocani au provocat haos, la rândul lor, și chiar au aruncat cu un cuțit pe gazon înspre jucătorii lui Al Ahly. După acel episod, FAR Rabat s-a ales cu o amendă de 100.000 de euro și a fost sancționată cu două meciuri fără spectatori în competițiile continentale.

Reclamă
Reclamă

Ambele echipe s-au calificat în sferturile Ligii Campionilor

Meciul s-a încheiat cu 0-0, deși Al Ahly a avut o posesie de 68% și a expediat 16 șuturi pe poarta marocanilor. În cele din urmă, egalul le-a calificat pe amândouă în sferturile de finală. Egiptenii au câștigat grupa, cu 10 puncte, în timp ce FAR Rabat a încheiat cu nouă, cu unul mai mult decât echipa de pe locul al treilea, tanzanienii de la Young Africans.

Într-un comunicat transmis imediat după meci, conducerea lui FAR Rabat a cerut măsuri urgente împotriva lui Al Ahly. Marocanii au acuzat că s-au simțit în pericol pe tot parcursul deplasării în Egipt și că măsurile de securitate nu au fost îndeplinite.

Orașul în care trotuarele și spațiile verzi sunt păzite de bolovani: "Ne-am trezit cu ele peste noapte"Orașul în care trotuarele și spațiile verzi sunt păzite de bolovani: "Ne-am trezit cu ele peste noapte"
Reclamă

Cele opt echipe calificate în sferturile Ligii Campionilor Africii

  • Pyramids (Egipt)
  • RS Berkane (Maroc)
  • Al Ahly (Egipt)
  • FAR Rabat (Maroc)
  • Al-Hilal (Sudan)
  • Mamelodi Sundowns (Africa de Sud)
  • Stade Malien (Mali)
  • Esperance Tunis (Tunisia)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Gheorghe Chindriş ar fi fost ucis de un tânăr de 26 de ani, cunoscut pe internet
Observator
Gheorghe Chindriş ar fi fost ucis de un tânăr de 26 de ani, cunoscut pe internet
Ce salariu are partenera de viață a lui Ilie Bolojan. Cum i s-au mărit veniturile cu aproape 40%
Fanatik.ro
Ce salariu are partenera de viață a lui Ilie Bolojan. Cum i s-au mărit veniturile cu aproape 40%
16:51
NEWS ALERTDavid Popovici e uriaş! A fost declarat cel mai bun sportiv din Balcani, în 2025. Ce nume mari a învins
16:49
Fostul jucător de la Dinamo, transfer la Barcelona sau Real Madrid!
16:47
Conducerea Csikszereda a reacționat, după a 7-a amendă primită din partea FRF: „Un război deschis”
16:46
Președintele lui Inter ripostează în scandalul apărut după Inter – Juventus 3-2: “Să vă aduc aminte ceva”
16:30
Meme Stoica, replică la Adrian Porumboiu după ce l-a făcut “paharnic”: “E un om de 75 de ani, am respect pentru senectute”
16:23
LPF a anunțat programul rundei a 29-a din Liga 1! Când au fost programate meciurile celor de la FCSB și CFR Cluj
Vezi toate știrile
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 3 FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc” 4 Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Înfrângerea care adânceşte colapsul, campioana se îndepărtează de play-off 5 “MM s-a înşelat” Transferul pe care Gigi Becali îl regretă, după Craiova – FCSB 1-0: “Nu eram în situaţia asta” 6 Gigi Becali nu l-a iertat! Jucătorul scos de patronul FCSB-ului la pauza meciului cu Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul