Haos în Liga Campionilor Africii, unde Reghecampf s-a calificat în sferturi: un jucător, rănit de „proiectilele” din tribune - Antena Sport

Scene violente au avut loc la Cairo, în Egipt, într-un meci decisiv pentru calificarea în sferturile Ligii Campionilor Africii, acolo unde a ajuns și Laurențiu Reghecampf, cu Al-Hilal Omdurman.
Duminică, supercampioana Africii, Al Ahly, a primit-o pe FAR Rabat, din Maroc, în grupa B. Oaspeții au avut de înfruntat o atmosferă extrem de ostilă pe Stadionul Internațional din Cairo. La intrarea și ieșirea pe gazon, jucătorii de la FAR Rabat au fost luați la țintă de fanii gazdelor, cu sticle și obiecte contondente.
Imagini violente la Cairo: marocanii, atacați de fanii lui Al Ahly
Unul dintre jucătorii marocani, Ahmed Hammoudan, a suferit o accidentare la mână în timpul atacului. Ca să poată ieși de pe teren la pauză, spre vestiare, cei de la FAR Rabat au avut nevoie de un cordon al poliției, potrivit surselor locale. La finalul meciului, oaspeții au rămas minute bune la centrul terenului, până când au fost escortați în siguranță în afara stadionului.
În plus, fanii veniți din Maroc, circa 500, au fost atacați atât de suporterii lui Al Ahly, cât și de forțele de ordine din Egipt. Incidentele vin după ce în tur, la Rabat, suporterii marocani au provocat haos, la rândul lor, și chiar au aruncat cu un cuțit pe gazon înspre jucătorii lui Al Ahly. După acel episod, FAR Rabat s-a ales cu o amendă de 100.000 de euro și a fost sancționată cu două meciuri fără spectatori în competițiile continentale.
لا متخافش يا حبيبي.. دي لقطة بس🔥 pic.twitter.com/QLcjKbByZt
— Omar Shaker (@TheOmarShaker) February 15, 2026
رشق لاعبي و أعضاء طاقم فريق الجيش الملكي بالقارورات بعد نهاية الشوط الأول أمام فريق الأهلي المصري 🇲🇦🇪🇬 pic.twitter.com/wdUEY3ei6S
— Le360 Sport (@Le360sport) February 15, 2026
Ambele echipe s-au calificat în sferturile Ligii Campionilor
Meciul s-a încheiat cu 0-0, deși Al Ahly a avut o posesie de 68% și a expediat 16 șuturi pe poarta marocanilor. În cele din urmă, egalul le-a calificat pe amândouă în sferturile de finală. Egiptenii au câștigat grupa, cu 10 puncte, în timp ce FAR Rabat a încheiat cu nouă, cu unul mai mult decât echipa de pe locul al treilea, tanzanienii de la Young Africans.
Într-un comunicat transmis imediat după meci, conducerea lui FAR Rabat a cerut măsuri urgente împotriva lui Al Ahly. Marocanii au acuzat că s-au simțit în pericol pe tot parcursul deplasării în Egipt și că măsurile de securitate nu au fost îndeplinite.
Cele opt echipe calificate în sferturile Ligii Campionilor Africii
- Pyramids (Egipt)
- RS Berkane (Maroc)
- Al Ahly (Egipt)
- FAR Rabat (Maroc)
- Al-Hilal (Sudan)
- Mamelodi Sundowns (Africa de Sud)
- Stade Malien (Mali)
- Esperance Tunis (Tunisia)
