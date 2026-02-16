Cristi Chivu, comparat cu Jose Mourinho după sezonul avut cu Inter: "Se vede că l-a avut antrenor" - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu, comparat cu Jose Mourinho după sezonul avut cu Inter: “Se vede că l-a avut antrenor”

Viviana Moraru Publicat: 16 februarie 2026, 15:23

Cristi Chivu şi Jose Mourinho / Profimedia Images

Cristi Chivu a fost comparat în Italia cu Jose Mourinho, după sezonul avut cu Inter. Massimo Moratti, fostul patron al nerazzurrilor, ajuns la vârsta de 80 de ani, l-a lăudat pe antrenorul român.

Massimo Moratti a declarat că Cristi Chivu a preluat unele lucruri de la fostul său antrenor, Jose Mourinho, alături de care a cucerit o “triplă” istorică în 2010, cu Inter.

Cristi Chivu, comparat cu Jose Mourinho

Massimo Moratti a remarcat faptul că asemenea lui Jose Mourinho, Cristi Chivu este atent la detalii şi vrea să păstreze o relaţie excelentă cu jucătorii săi.

“Mi se pare că Inter face tot ce trebuia să facă și poate chiar mai mult. Orice îndoieli legate de antrenor au dispărut, pentru că este foarte bun, este tânăr și îi înțelege pe jucători.

Inter ar trebui să fie pe drumul cel bun acum. Bineînțeles, este important să nu ne amăgim, crezând că am ajuns până la capăt. Trebuie să suferi până în ultimul moment, iar Inter a învățat asta anul trecut.

Seamănă foarte mult cu Jose Mourinho. E foarte atent la detalii și e mereu aproape de jucători. Se vede că l-a avut antrenor și cred că asta l-a ajutat foarte mult”, a declarat Massimo Moratti, într-un interviu acordat în presa din Italia.

  • Cristi Chivu a fost antrenat de Jose Mourinho între 2008 şi 2010 la Inter, cucerind 5 trofe împreună

Inter, cu Cristi Chivu pe bancă, este lider în Serie A. Nerazzurrii au 61 de puncte, după 25 de meciuri disputate, având opt puncte avans faţă de rivala AC Milan, ocupanta locului secund. În Champions League, echipa antrenorului român este calificată în play-off-ul pentru optimi, unde se va duela cu Bodo/Glimt.

Vremea de mâine 17 februarie. Val de precipitaţii mixte în mare parte din ţară. Maxime între -6 şi 10 gradeVremea de mâine 17 februarie. Val de precipitaţii mixte în mare parte din ţară. Maxime între -6 şi 10 grade
