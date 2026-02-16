Cristi Chivu, comparat cu Jose Mourinho după sezonul avut cu Inter: "Se vede că l-a avut antrenor" - Antena Sport

Cristi Chivu a fost comparat în Italia cu Jose Mourinho, după sezonul avut cu Inter. Massimo Moratti, fostul patron al nerazzurrilor, ajuns la vârsta de 80 de ani, l-a lăudat pe antrenorul român.

Massimo Moratti a declarat că Cristi Chivu a preluat unele lucruri de la fostul său antrenor, Jose Mourinho, alături de care a cucerit o “triplă” istorică în 2010, cu Inter.

Cristi Chivu, comparat cu Jose Mourinho

Massimo Moratti a remarcat faptul că asemenea lui Jose Mourinho, Cristi Chivu este atent la detalii şi vrea să păstreze o relaţie excelentă cu jucătorii săi.

“Mi se pare că Inter face tot ce trebuia să facă și poate chiar mai mult. Orice îndoieli legate de antrenor au dispărut, pentru că este foarte bun, este tânăr și îi înțelege pe jucători.

Inter ar trebui să fie pe drumul cel bun acum. Bineînțeles, este important să nu ne amăgim, crezând că am ajuns până la capăt. Trebuie să suferi până în ultimul moment, iar Inter a învățat asta anul trecut.