Cristi Chivu, comparat cu Jose Mourinho după sezonul avut cu Inter: "Se vede că l-a avut antrenor" - Antena Sport

Cristi Chivu a fost comparat în Italia cu Jose Mourinho, după sezonul avut cu Inter. Massimo Moratti, fostul patron al nerazzurrilor, ajuns la vârsta de 80 de ani, l-a lăudat pe antrenorul român.
Massimo Moratti a declarat că Cristi Chivu a preluat unele lucruri de la fostul său antrenor, Jose Mourinho, alături de care a cucerit o “triplă” istorică în 2010, cu Inter.
Cristi Chivu, comparat cu Jose Mourinho
Massimo Moratti a remarcat faptul că asemenea lui Jose Mourinho, Cristi Chivu este atent la detalii şi vrea să păstreze o relaţie excelentă cu jucătorii săi.
“Mi se pare că Inter face tot ce trebuia să facă și poate chiar mai mult. Orice îndoieli legate de antrenor au dispărut, pentru că este foarte bun, este tânăr și îi înțelege pe jucători.
Inter ar trebui să fie pe drumul cel bun acum. Bineînțeles, este important să nu ne amăgim, crezând că am ajuns până la capăt. Trebuie să suferi până în ultimul moment, iar Inter a învățat asta anul trecut.
Seamănă foarte mult cu Jose Mourinho. E foarte atent la detalii și e mereu aproape de jucători. Se vede că l-a avut antrenor și cred că asta l-a ajutat foarte mult”, a declarat Massimo Moratti, într-un interviu acordat în presa din Italia.
- Cristi Chivu a fost antrenat de Jose Mourinho între 2008 şi 2010 la Inter, cucerind 5 trofe împreună
Inter, cu Cristi Chivu pe bancă, este lider în Serie A. Nerazzurrii au 61 de puncte, după 25 de meciuri disputate, având opt puncte avans faţă de rivala AC Milan, ocupanta locului secund. În Champions League, echipa antrenorului român este calificată în play-off-ul pentru optimi, unde se va duela cu Bodo/Glimt.
- Jucătorul ameninţat cu moartea după Inter – Juventus 3-2 l-a sunat pe Cristi Chivu. Decizia luată
- Nici Fabio Capello nu îl iartă pe Cristi Chivu, după controversa din Derby d’Italia: “M-a dezamăgit profund”
- Se pregăteşte o schimbare majoră! Anunţul Gazzetta dello Sport după scandalul din Inter – Juventus: “Şanse mari la World Cup”
- Ce a postat jucătorul eliminat în Inter – Juventus 3-2, după faza care a provocat un scandal uriaş în Italia
- După criticile primite în Italia, Cristi Chivu a fost lăudat de Ilie Dumitrescu. Detaliul evidenţiat: “Excelent”