"Cea mai mare ruşine din istorie". Gigi Mustaţă i-a taxat pe jucătorii FCSB-ului, după eşecul cu Universitatea Craiova - Antena Sport

“Cea mai mare ruşine din istorie”. Gigi Mustaţă i-a taxat pe jucătorii FCSB-ului, după eşecul cu Universitatea Craiova

Viviana Moraru Publicat: 16 februarie 2026, 14:54

Jucătorii FCSB-ului, la finalul meciului cu Universitatea Craiova/ Sport Pictures

Gigi Mustaţă a avut o reacţie categorică, după ce Universitatea Craiova a învins-o pe FCSB cu scorul de 1-0, în etapa a 27-a din Liga 1. Liderul galeriei roş-albastre a declarat că pentru campioană ar fi o ruşine istorică să rateze play-off-ul, în acest sezon.

Gigi Mustaţă i-a taxat pe jucătorii campioanei şi le-a reproşat acestora atitudinea avută în derby-ul pierdut cu oltenii. Cu toate acestea, liderul galeriei FCSB-ului a subliniat că suporterii vor rămâne alături de echipă, indiferent de situaţie.

“Nu sunt vesel. Noi, suporterii, nu avem cum să fim împăcați cu așa ceva. Ei trebuie să realizeze că, în momentul acesta, chiar dacă au făcut performanțele din urmă, nu înseamnă că trebuie să ajungă acum la un nivel scăzut față de ultimii doi ani. Dar… noi sperăm să câștigăm cele 3 meciuri și să intrăm în play-off. Ce calcule am mai făcut și eu, vedem, ce o fi acum…

Atitudinea unora dintre jucători. Nu avem ce să mai comentăm, asta este. Vom fi lângă ei, mai ales acum la rău. Dacă pierdem anul acesta, asta este, nu-i nimic. Mergem înainte, vom rămâne lângă ei, tot ai noștri sunt!

E cea mai mare rușine din istorie. Înainte se întâmpla ca cele care promovau să ia campionatul, cum a fost Leicester în Anglia. La noi Urziceni a promovat, apoi a luat campionatul. Cine se aștepta ca Rapid să piardă cu Farul. Acesta este fotbalul, nu ai ce să faci, mergem înainte”, a declarat Gigi Mustaţă, conform fanatik.ro, după Universitatea Craiova – FCSB 1-0.

FCSB a rămas pe locul zece, cu 40 de puncte, fiind pentru moment la două puncte de locul şase, ocupat de Botoşani. Campioana se va duela cu Unirea Slobozia, acasă, UTA, în deplasare şi cu U Cluj, pe teren propriu, în ultimele trei runde rămase de disputat din Liga 1.

