Cum a putut pierde Ilie Năstase peste 3 milioane de dolari: "Aşa era el, dar lumea îl iubea" - Antena Sport

Constantin “Costică” Năstase, fratele mai mare al lui Ilie Năstase, susţinea că fostul lider ATP a pierdut peste 3 milioane de dolari numai din amenzi.

De-a lungul carierei de jucător de tenis, Ilie Năstase a cucerit două titluri de Grand Slam şi a adunat puţin peste 2 milioane de dolari din premiile din tenis.

Ilie Năstase ar fi pierdut cel puţin 3 milioane de dolari în carieră din pricina amenzilor

Ilie Năstase a fost implicat în numeroase scandaluri ca jucător. Chiar fostul lider ATP mărturisea că regulile s-au introdus în tenis tocmai din pricina a ceea ce făcea el pe teren.

“Cred că Ilie a pierdut cel puțin vreo trei milioane de dolari în carieră numai din cauza amenzilor, pentru prostiile pe care le făcea pe teren. La Wimbledon și-a dat pantalonii jos. Așa era el, dar lumea îl iubea“, declara Constantin “Costică” Năstase pentru gsp.ro.

Costică Năstase l-a lăudat pe fratele lui pentru talentul său. În ciuda scandalurilor în care a fost implicat, el a recunoscut că, poate, Ilie Năstase nu ar fi avut farmecul pe care l-a avut şi nu ar fi fost susţinut de atât de mulţi fani dacă nu depăşea uneori limita pe teren.