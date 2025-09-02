Cum a putut pierde Ilie Năstase peste 3 milioane de dolari: "Aşa era el, dar lumea îl iubea" - Antena Sport

Constantin “Costică” Năstase, fratele mai mare al lui Ilie Năstase, susţinea că fostul lider ATP a pierdut peste 3 milioane de dolari numai din amenzi.
De-a lungul carierei de jucător de tenis, Ilie Năstase a cucerit două titluri de Grand Slam şi a adunat puţin peste 2 milioane de dolari din premiile din tenis.
Ilie Năstase ar fi pierdut cel puţin 3 milioane de dolari în carieră din pricina amenzilor
Ilie Năstase a fost implicat în numeroase scandaluri ca jucător. Chiar fostul lider ATP mărturisea că regulile s-au introdus în tenis tocmai din pricina a ceea ce făcea el pe teren.
“Cred că Ilie a pierdut cel puțin vreo trei milioane de dolari în carieră numai din cauza amenzilor, pentru prostiile pe care le făcea pe teren. La Wimbledon și-a dat pantalonii jos. Așa era el, dar lumea îl iubea“, declara Constantin “Costică” Năstase pentru gsp.ro.
Costică Năstase l-a lăudat pe fratele lui pentru talentul său. În ciuda scandalurilor în care a fost implicat, el a recunoscut că, poate, Ilie Năstase nu ar fi avut farmecul pe care l-a avut şi nu ar fi fost susţinut de atât de mulţi fani dacă nu depăşea uneori limita pe teren.
“A fost un geniu al tenisului. N-o să mai vedem un asemenea jucător”
“Ilie a fost un geniu al tenisului. N-o să mai vedem un asemenea jucător. La el totul era natural, firesc, părea mereu o joacă. Inventa lovituri, își provoca adversarii, îi enerva, glumea cu publicul, le făcea pe toate. A fost și clovn, a fost și senzațional, dădea senzația că totul este foarte ușor pentru el. Nu aveau ce să-i facă. Poate că dacă nu era așa, cu gura mare și pus mereu pe harță, n-ar mai fi fost Ilie Năstase pe care îl știm. Nu cred să mai apară vreodată unul ca el. Acum tenisul e doar forță și încrâncenare. Nu vedeți că sunt tot mai rari jucătorii care fac și spectacol?! McEnroe s-a mai apropiat de stilul lui Ilie, dar ăla era chiar prea nervos“, mai spunea Costică Năstase despre fratele lui, potrivit sursei citate.
Ilie Năstase a fost lider mondial atunci când a fost anunţat primul clasament ATP din istorie. Se întâmpla în luna august a anului 1973. Năstase a câştigat US Open în 1972 şi Roland Garros în 1973. “Nasty” a mai jucat 3 finale de Grand Slam, două la Wimbledon (1972 şi 1976) şi una la Roland Garros (1971). În finala din 1972 de la Wimbledon a fost învins dramatic, în 5 seturi, de americanul Stan Smith. Smith s-a impus în setul decisiv cu 7-5.
În 1976, la Wimbledon, a fost învins în finală, în 3 seturi, de Bjorn Borg. În 1971, în prima finală de Roland Garros disputată, Ilie Năstase a fost învins de cehul Jan Kodes.