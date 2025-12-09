Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă - Antena Sport

Valeriu Iftime e milionarul român care merge cu metroul prin Bucureşti, chiar dacă deţine un avion privat. Patronul de la Botoşani a făcut însă un gest în urma căruia va fi cu siguranţă amendat.

Aflat pe Stadionul Municipal la meciul dintre Botoşani şi Rapid, 0-0, omul de afaceri a fost surpins cu un pahar de vin în mână, în contextul în care pe stadioanele din România consumul de alcool este interzis.

Valeriu Iftime, cu un pahar de vin în mână pe stadion

Prezent la o gală în Bucureşti, românul de 65 de ani a zburat la Botoşani pentru a fi prezent la derby-ul între primele două clasate din Liga 1. Acolo însă, a fost fotografiat cu un pahar de vin în mână.

În acest sezon, Dinamo a fost amendată cu 37.000 de lei, după ce la meciul cu CFR Cluj s-a consumat alcool pe stadion. La fel s-a întâmplat şi în urma partidei Csikszereda – Rapid. Ciucanii au fost amendaţi cu 30.000 de lei.