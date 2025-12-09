Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă - Antena Sport

Valeriu Iftime e milionarul român care merge cu metroul prin Bucureşti, chiar dacă deţine un avion privat. Patronul de la Botoşani a făcut însă un gest în urma căruia va fi cu siguranţă amendat.
Aflat pe Stadionul Municipal la meciul dintre Botoşani şi Rapid, 0-0, omul de afaceri a fost surpins cu un pahar de vin în mână, în contextul în care pe stadioanele din România consumul de alcool este interzis.
Valeriu Iftime, cu un pahar de vin în mână pe stadion
Prezent la o gală în Bucureşti, românul de 65 de ani a zburat la Botoşani pentru a fi prezent la derby-ul între primele două clasate din Liga 1. Acolo însă, a fost fotografiat cu un pahar de vin în mână.
În acest sezon, Dinamo a fost amendată cu 37.000 de lei, după ce la meciul cu CFR Cluj s-a consumat alcool pe stadion. La fel s-a întâmplat şi în urma partidei Csikszereda – Rapid. Ciucanii au fost amendaţi cu 30.000 de lei.
Valeriu Iftime merge cu metroul
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul clubului de fotbal FC Botoşani şi preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, deţine un avion privat, dar în Capitală circulă cu metroul şi autobuzul.
“Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone. E un avion mic al companiei… E complicat dacă ai un contract în Arabia, în Constanța… Când m-am dus la Paris prima dată, în ’95-’96, aveam un prieten care stătea în centru și mi-a zis să luăm metroul.
«Bă, ce sărac e ăsta, n-are mașină!». Acum, când mă duc într-un oraș mare, trebuie să fii cumva… În București, folosesc autobuzul, am traseele mele, apoi metroul și ridesharing. Dacă fac o socoteală, ies mult mai ieftin decât dacă aș merge cu mașina, s-o parchez, șofer…”, declara Valeriu Iftime pentru gsp.ro.
