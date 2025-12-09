Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă - Antena Sport

Home | Diverse | Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă

Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă

Antena Sport Publicat: 9 decembrie 2025, 12:42

Comentarii
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă

Valeriu Iftime, la metrou

Valeriu Iftime e milionarul român care merge cu metroul prin Bucureşti, chiar dacă deţine un avion privat. Patronul de la Botoşani a făcut însă un gest în urma căruia va fi cu siguranţă amendat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aflat pe Stadionul Municipal la meciul dintre Botoşani şi Rapid, 0-0, omul de afaceri a fost surpins cu un pahar de vin în mână, în contextul în care pe stadioanele din România consumul de alcool este interzis.

Valeriu Iftime, cu un pahar de vin în mână pe stadion

Prezent la o gală în Bucureşti, românul de 65 de ani a zburat la Botoşani pentru a fi prezent la derby-ul între primele două clasate din Liga 1. Acolo însă, a fost fotografiat cu un pahar de vin în mână.

În acest sezon, Dinamo a fost amendată cu 37.000 de lei, după ce la meciul cu CFR Cluj s-a consumat alcool pe stadion. La fel s-a întâmplat şi în urma partidei Csikszereda – Rapid. Ciucanii au fost amendaţi cu 30.000 de lei.

Reclamă
Reclamă

Valeriu Iftime merge cu metroul

Valeriu Iftime (65 de ani), patronul clubului de fotbal FC Botoşani şi preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, deţine un avion privat, dar în Capitală circulă cu metroul şi autobuzul.

“Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone. E un avion mic al companiei… E complicat dacă ai un contract în Arabia, în Constanța… Când m-am dus la Paris prima dată, în ’95-’96, aveam un prieten care stătea în centru și mi-a zis să luăm metroul.

«Bă, ce sărac e ăsta, n-are mașină!». Acum, când mă duc într-un oraș mare, trebuie să fii cumva… În București, folosesc autobuzul, am traseele mele, apoi metroul și ridesharing. Dacă fac o socoteală, ies mult mai ieftin decât dacă aș merge cu mașina, s-o parchez, șofer…”, declara Valeriu Iftime pentru gsp.ro.

Revelion în Delta Dunării: Cât costă 3 nopţi de cazare şi ce surprize le-au pregătit gazdele turiștilorRevelion în Delta Dunării: Cât costă 3 nopţi de cazare şi ce surprize le-au pregătit gazdele turiștilor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Copil, ucis pe loc de un șofer beat la mai puțin de 100 m de casă. Victima se afla pe un scuter cu fratele său
Observator
Copil, ucis pe loc de un șofer beat la mai puțin de 100 m de casă. Victima se afla pe un scuter cu fratele său
Britanicii, îngrijorați de starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A devenit de nerecunoscut”
Fanatik.ro
Britanicii, îngrijorați de starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A devenit de nerecunoscut”
14:53
Iranienii nu vor ca meciul cu Egipt de la World Cup să fie dedicat comunităţii LGBTQ! “E iraţional”
14:41
Cine va arbitra FCSB – Feyenoord, din grupa Europa League
14:37
N-au bătut de cinci etape, dar au devenit lideri! Cel mai bizar campionat din Europa, unde marea favorită e la retrogradare
13:52
Robin van Persie, disperat să o învingă pe FCSB în Europa League cu Feyenoord: “Ultima șansă”
13:22
Alarmă la Real Madrid! Kylian Mbappe, incert înaintea meciului care îl poate demite pe Xabi Alonso
13:17
Decizia în cazul “Emiliano Sala”, privind litigiul financiar dintre Cardiff şi Nantes, va fi luată în martie 2026
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus 2 Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului 3 Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan, înaintea meciului cu Botoşani 4 Ce jucător a remarcat Mihai Stoica după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj. Mesajul scurt transmis 5 “Echipa aia din Berceni..” Momentul în care Ciprian Ciucu a dat verdictul în războiul Steaua – FCSB 6 Tatăl lui Louis Munteanu a dat cărţile pe faţă despre negocierile cu Gigi Becali. Motivul pentru care a picat transferul la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului