(P) Cele mai populare 5 tipuri de rochii de seară pentru evenimente speciale - Antena Sport

Indiferent de ocazie, felul în care te îmbraci spune multe despre stilul și atitudinea ta. O rochie de seară aleasă cu grijă inspiră încredere și te ajută să te simți în armonie cu evenimentul – fie că vorbim despre un bal elegant, un botez restrâns sau o petrecere sofisticată. În acest articol vei descoperi cele mai căutate cinci tipuri de rochii de seară. Îți prezint detalii despre fiecare stil, alături de recomandări și idei pentru a alege rochia perfectă, adaptată gusturilor și nevoilor tale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rochii lungi (maxi)

Rochiile lungi dau mereu impresia unei ținute rafinate, potrivite pentru gale, banchete sau recepții. O rochie maxi amplifică silueta și creează eleganță la fiecare pas. Cele mai populare modele se remarcă prin fuste ample sau croieli drepte, materiale precum taftaua sau mătasea și, adesea, detalii care atrag atenția: fermoare și decolteuri elegante sau inserții transparente.

Un exemplu des întâlnit este cel al unei rochii negre lungi cu umeri acoperiți sau spatele gol, accesorizată discret pentru a evidenția postura și mișcarea. Pentru evenimentele la care se impunde un dress code formal, rochiile maxi cu o croială fluidă, inspirate de colecțiile actuale, creează un look echilibrat între modern și clasic.

Rochii midi

Dacă preferi o ținută care trece ușor de la formal la smart-casual, rochiile midi îți oferă flexibilitate. Lungimea până la genunchi sau sub genunchi avantajează aproape orice siluetă și permite o libertate de mișcare firească. Croiala poate varia – unele modele au fusta tip cloș, altele, o croială conică sau plisată.

O rochie midi într-o nuanță pastelată se potrivește la un botez sau o cununie civilă, în timp ce variantele cu imprimeuri discrete sau tiv asimetric ies în evidență la o petrecere corporate. Asortează cu sandale cu toc și un clutch într-o culoare complementară. Acest tip de rochie se adaptează ușor la preferințele tale – adaugă o broșă, o curea subțire sau cercei statement pentru un plus de personalitate.