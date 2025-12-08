Românul celebru care se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat fosta soţie cu menajera - Antena Sport

Românul celebru se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat soţia cu fosta menajeră. Cristian Gaţu, fostul mare handbalist, a ales să-şi unească destinele cu partenera lui în vârstă de 56 de ani.

Cristian Gaţu a divorţat recent de Tamara, femeia cu care a fost căsătorit timp 53 de ani. Aceasta l-a acuzat pe fostul handalist că a înșelat-o cu menajera casei, o femeie în vârstă de 53 de ani. I-a cerut despăgubiri uriaşe la Tribunal. A cerut daune morale de 500.000 de lei, dar şi o pensie de întreţinere.

Românul celebru care se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat fosta soţie cu menajera

Cristian Gaţu a fost cel care a confirmat faptul că se va căsători din nou, la vârsta de 80 de ani. Nunta va avea loc la începutul anului 2026, după ce a fost amânată cu o lună.

“Am mai amânat o lună, nu va mai fi pe 23 decembrie. Va fi doar între noi. Dar e problema mea personală. Să separăm handbalul de viața personală”, a declarat Cristian Gaţu, conform cancan.ro.

După divorţul de Tamara, fostul handbalist care a cucerit medaliile de aur la Campionatele Mondiale de la Paris, din 1970, si de la Berlin, din 1974, a transmis însă că nu mai are ce împărţi cu soţia lui. Tamara Gaţu a primit jumătate din banii de pe casa din Corbeanca şi una dintre cele două maşini ale familiei.