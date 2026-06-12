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Cum a putut reacţiona Toni Iuruc, după ce Simona Halep nu s-a mai ascuns şi a fost surprinsă alături de noul iubit

Publicat: 12 iunie 2026, 15:08

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Cum a putut reacţiona Toni Iuruc, după ce Simona Halep nu s-a mai ascuns şi a fost surprinsă alături de noul iubit
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Toni Iuruc, alături de Simona Halep / Instagram

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Toni Iuruc a reacţionat, după ce Simona Halep a fost surprinsă în vacanţă alături de noul iubit. Fostul soţ al acesteia a transmis un mesaj scurt, după publicarea imaginilor cu cei doi.

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Simona Halep s-ar afla într-o relaţie cu Dorin Mateiu, cel supranumit “Regele Mezelurilor”. Cei doi au fost surprinşi în Mykonos, una dintre cele mai vizitate insule din Grecia.

Toni Iuruc a reacţionat, după ce Simona Halep a fost, din nou, surprinsă alături de noul iubit

Nu este pentru prima dată când Simona Halep este surprinsă alături de afaceristul care este cu 24 de ani mai în vârstă decât ea. Fostul lider WTA a încercat să ţină totul departe de lumina reflectoarelor, dar toate indiciile duc la faptul că ar fi într-o relaţie cu Dorin Mateiu.

În acest context, Toni Iuruc a fost întrebat ce părere are despre relaţia fostei sale soţii. Afaceristul a subliniat că a pus punct relaţiei cu “Simo”, urându-i acesteia doar de bine alături de noul partener.

“Sunt plecat din țară, sunt pe barcă. Să fie sănătoasă, Doamne ajută! Le doresc numai bine! Eu sunt plecat din țară și nici nu știu ce se întâmplă. Am pus punct”, a declarat Toni Iuruc, conform cancan.ro.

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Dorin Mateiu este un afacerist cunoscut în România, având numeroase investiţii în industria alimentară. El deţine o companie de mezeluri, dar are afaceri notabile şi în imobiliare. Conform evz.ro, presupusul iubit al Simonei Halep are în conturi suma fabuloasă de 70 de milioane de euro, fiind pe locul 110 în top 300 milionari români.

Simona Halep şi-ar fi găsit fericirea alături de milionarul în vârstă de 58 de ani. “Simo” a fost căsătorită cu Toni Iuruc, cununându-se civil în 2021. În toamna lui 2022, cei doi aveau programată nunta, dar au divorţat în septembrie.

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