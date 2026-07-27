Home | Fotbal | Premier League | Chelsea, transfer surpriză! Fostul căpitan de la Liverpool e dorit de Xabi Alonso

Chelsea, transfer surpriză! Fostul căpitan de la Liverpool e dorit de Xabi Alonso

Mihai Alecu Publicat: 27 iulie 2026, 22:52

Comentarii
Chelsea, transfer surpriză! Fostul căpitan de la Liverpool e dorit de Xabi Alonso

Jordan Henderson ar putea ajunge la Chelsea. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Conducătorii lui Chelsea au schimbat strategia din mers în actuala perioadă de mercato, asta după ce l-au luat pe Morgan Rodgers, de la Aston Villa, pentru 137 de milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formaţia londoneză, care a fost preluată de Xabi Alonso în această vară, este în căutare în acest moment de întăriri, însă nu mai vrea să mizeze pe jucători tineri, ci pe unii cu experienţă.

Chelsea vrea să-l transfere pe Jordan Henderson

Tocmai din acest motiv pe lista lui Todd Boehly a ajuns, pe lângă Danny Welbeck, şi Jordan Henderson, mijlocaşul celor de la Brentford, care a revenit în Regat în iarna din 2025 după ce a avut o aventură inclusiv în Olanda, la Ajax.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a dezvăluit că jucătorul englez poate să plece fără pretenţii financiare de la echipa sa. Cel mai probabil Xabi Alonso îşi doreşte să aibă un lider în vestiar, care să dea un exemplu prin atitudine. De altfel, Jordan Henderson a fost în lotul Angliei pentru Cupa Mondială, dar nu a apucat să joace vreun minut asta după ce s-a accidentat la celebrările de după partida cu Mexic.

Jordan Henderson, o legendă pentru Liverpool

Jordan Henderson a evoluat pentru Liverpool între 2011 și 2023, perioadă în care a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a clubului. Transferat de la Sunderland, mijlocașul a adunat 492 de meciuri și 33 de goluri în tricoul „cormoranilor”, cucerind șapte trofee majore, printre care Premier League, Liga Campionilor, FA Cup, Cupa Ligii, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.

Reclamă
Reclamă

În vara lui 2015, Henderson a preluat banderola de căpitan de la legendarul Steven Gerrard și a condus echipa într-una dintre cele mai de succes perioade din era modernă, sub comanda lui Jürgen Klopp. A fost liderul din teren al formației care a câștigat Liga Campionilor în 2019 și a adus titlul de campioană a Angliei pe Anfield în sezonul 2019-2020, primul după o așteptare de 30 de ani. Prin performanțele sale și calitățile de lider, Henderson este considerat unul dintre cei mai apreciați căpitani din istoria lui Liverpool.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
Observator
Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
După Aymen Boutoutaou, FCSB mai pregătește un transfer de răsunet! Mihai Stoica: „E cel mai bun jucător care a venit în România!”
Fanatik.ro
După Aymen Boutoutaou, FCSB mai pregătește un transfer de răsunet! Mihai Stoica: „E cel mai bun jucător care a venit în România!”
23:51

Daniel Pancu acuză direct arbitrajul după Botoşani – Rapid: „Împinşi de la spate!” / „Nu e penalty”
23:47

Grameni, dezamăgit după Botoșani – Rapid 1-1: „I-am băgat în joc. Puteau să ne și întoarcă”
23:27

Final cu scandal în Botoşani – Rapid! Moldovenii au primit un penalty cu VAR, Mailat a ratat, dar s-a repetat!
23:25

FC Botoșani – Rapid 1-1. Egal tensionat după un gol venit în prelungiri
22:56

UPDATECristi Chivu a dat lovitura! Fotbalistul cu șase titluri în Premier League semnează cu Inter
22:42

Dinamo, aproape de un nou transfer! Anunţul preşedintelui Andrei Nicolescu
Vezi toate știrile
1 Universitatea Craiova pregătește două transferuri: „I-am ales din 1.500 de jucători” 2 Halucinant: ce a spus Gigi Becali după ce Dennis Politic a fost decisiv în Csikszereda – FCSB 0-2 3 Decizia luată de Al-Hamlawi înainte de Levski Sofia. Cu ofertă pe masă, atacantul surprinde fanii Craiovei 4 Andrei Cordea a depus memoriu la FRF. „Asta este între mine și club” 5 A semnat contractul carierei la 40 de ani! Vozinha a plâns ca un copil la prezentarea oficială 6 Decizia luată de Antonio Folha după ce jucătorii au depus memorii și CFR Cluj e în colaps financiar
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă