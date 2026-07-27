Chelsea, transfer surpriză! Fostul căpitan de la Liverpool e dorit de Xabi Alonso

Conducătorii lui Chelsea au schimbat strategia din mers în actuala perioadă de mercato, asta după ce l-au luat pe Morgan Rodgers, de la Aston Villa, pentru 137 de milioane de euro.

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Formaţia londoneză, care a fost preluată de Xabi Alonso în această vară, este în căutare în acest moment de întăriri, însă nu mai vrea să mizeze pe jucători tineri, ci pe unii cu experienţă.

Chelsea vrea să-l transfere pe Jordan Henderson

Tocmai din acest motiv pe lista lui Todd Boehly a ajuns, pe lângă Danny Welbeck, şi Jordan Henderson, mijlocaşul celor de la Brentford, care a revenit în Regat în iarna din 2025 după ce a avut o aventură inclusiv în Olanda, la Ajax.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a dezvăluit că jucătorul englez poate să plece fără pretenţii financiare de la echipa sa. Cel mai probabil Xabi Alonso îşi doreşte să aibă un lider în vestiar, care să dea un exemplu prin atitudine. De altfel, Jordan Henderson a fost în lotul Angliei pentru Cupa Mondială, dar nu a apucat să joace vreun minut asta după ce s-a accidentat la celebrările de după partida cu Mexic.

Jordan Henderson, o legendă pentru Liverpool

Jordan Henderson a evoluat pentru Liverpool între 2011 și 2023, perioadă în care a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a clubului. Transferat de la Sunderland, mijlocașul a adunat 492 de meciuri și 33 de goluri în tricoul „cormoranilor”, cucerind șapte trofee majore, printre care Premier League, Liga Campionilor, FA Cup, Cupa Ligii, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.