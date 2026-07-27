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Jucătorul lăudat de Mihai Stoica! Ce premieră a înregistrat fotbalistul: „Cel mai înalt nivel, cifre fabuloase”

Bogdan Stănescu Publicat: 27 iulie 2026, 22:28

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Jucătorul lăudat de Mihai Stoica! Ce premieră a înregistrat fotbalistul: „Cel mai înalt nivel, cifre fabuloase

Mihai Stoica / Hepta

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Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani), a lăudat în special un fotbalist după a doua victorie în două meciuri pentru roş-albaştri în campionat.

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După 2-0 cu FC Argeş în prima etapă, FCSB s-a impus tot cu 2-0 şi cu Csikszereda, la Sfântu Gheorghe. Mihai Toma (19 ani) l-a impresionat pe Mihai Stoica. Potrivit oficialului roş-albaştrilor, Toma a înregistrat o premieră la FCSB, fiind primul jucător care aleargă 13 kilometri într-un meci.

Mihai Stoica l-a lăudat pe Toma: „Cifre fabuloase, de cel mai înalt nivel”

„El (n.r: Toma) arată tot timpul la antrenamente câte ceva. Chiar la antrenamente vorbeam: dacă el dă gol cu atâta uşurinţă, de ce să-l chinuim noi? Să joace extremă dreapta, extremă stângă, număr 10… A jucat şi fundaş dreapta, săracul. De ce să nu-l apropiem puţin de poartă? Pentru că el tot ce face, face bine. E un jucător foarte inteligent, dar surpriza a fost alta şi a fost colosală.

De când monitorizăm distanţele parcurse de jucători, niciodată un fotbalist… La noi erau foarte puţini cei care depăşeau 12 km pe meci. Era Borceanu, era Şut, dar rar, nu mereu.

Mihai Toma a depăşit 13 km, iar cifrele astea sunt fabuloase. Are 13.079 de metri parcurşi, dintre care mai mult de 3.000 în «high intensity». Astea sunt cifre de cel mai înalt nivel.

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Asta spune foarte multe, pentru că el ieri a demonstrat că poate fi o soluţie, indiferent de concurenţa pe care o are pe post, indiferent dacă se bate cu Ofri Arad, Gnahore sau Joao Paulo… Lângă Radunovic cred că poate să joace extraordinar”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

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