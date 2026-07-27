Home | Fotbal | Fotbal extern | Yan Diomande, cale liberă spre Real Madrid! PSG a emis un comunicat dur la adresa jucătorului

Yan Diomande, cale liberă spre Real Madrid! PSG a emis un comunicat dur la adresa jucătorului

Daniel Işvanca Publicat: 27 iulie 2026, 22:39

Comentarii
Yan Diomande, cale liberă spre Real Madrid! PSG a emis un comunicat dur la adresa jucătorului

Yan Diomande / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Transferul lui Yan Diomande la Real Madrid a intrat pe ultima sută de metri, mai ales după ce oficialii de la Paris Saint Germain au anunțat public faptul că au ieșit din cursa pentru fotbalistul ivorian de 19 ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult decât atât, ”regina” Europei a emis două comunicate dure în ultimele 24 de ore, atât la adresa jucătorului, cât și la adresa „los blancos”.

PSG, comunicat dur la adresa lui Yan Diomande

Real Madrid a intrat acum 48 de ore în cursa pentru transferul lui Yan Diomande, asta după ce Paris Saint Germain avea un acord verbal cu fotbalistul încă din luna iunie.

Florentino Perez a bătut palma cu jucătorul în scurt timp, iar acum spaniolii negociază cu RB Leipzig pentru a stabili suma de transfer, dar și bonusurile care vor fi plătite și incluse în contract.

Parizienii au fost deranjați vizibil de această intrare în scenă a „los blancos” și au emis două comunicate dure în interval de 24 de ore: „În această seară, PSG și-a retras oficial interesul și ofertele pentru Yan Diomandé.

Reclamă
Reclamă

Suma de transfer și pretențiile salariale erau complet disproporționate și distorsionante, iar PSG nu va încălca principiile unei gestionări financiare raționale și ale echilibrului lotului.

În calitate de câștigătoare a Ligii Campionilor în două ediții consecutive și de club cu cel mai mare succes din istoria recentă, PSG nu se va lăsa antrenată în jocurile inflaționiste și manipulative ale anumitor agenți de jucători, ci își va continua, în schimb, planificarea transferurilor cu calm și încredere”.

Comunicatul emis luni, 27 iulie 2026

„Cereau o sumă exorbitantă pentru un jucător care are potențial, dar care, în urmă cu un an, evolua în liga a doua spaniolă.

Joburi part-time, cu salarii de 3.000 de lei pe lună. Jumătate din români îşi caută "ceva extra"Joburi part-time, cu salarii de 3.000 de lei pe lună. Jumătate din români îşi caută "ceva extra"
Reclamă

Nu vom cheltui sume uriașe doar pentru că un club a venit cu mare tam-tam.

Asta arată care este situația actuală a lui Real Madrid”.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
Observator
Mister total în cazul fetei care ar fi luat o bacterie la festival. Doar aparatul ECMO o mai ţine în viaţă
Veste colosală pentru FCSB înainte de returul cu FK Auda! A scăpat de operație
Fanatik.ro
Veste colosală pentru FCSB înainte de returul cu FK Auda! A scăpat de operație
22:28

Jucătorul lăudat de Mihai Stoica! Ce premieră a înregistrat fotbalistul: „Cel mai înalt nivel, cifre fabuloase”
22:04

Vestea momentului pentru FCSB! A scăpat de operație și este așteptat să revină pe gazon
22:01

Mihai Stoica i-a dat replica lui Anderson Ceara, după ce a fost „distrus” de fotbalist!
21:30

LIVE TEXTFC Botoșani – Rapid 0-1, ACUM. Jambor, pasă de gol pentru Petrila
21:00

Mario Camora, mesaj clar după CFR – Voluntari 5-0: „Echipa a demonstrat caracter”. Ce a spus despre colegii care au depus memorii
20:59

NEWS ALERTDezastru pentru Universitatea Craiova! După Al Hamlawi, un alt titular ratează duelul cu Levski
Vezi toate știrile
1 Universitatea Craiova pregătește două transferuri: „I-am ales din 1.500 de jucători” 2 Halucinant: ce a spus Gigi Becali după ce Dennis Politic a fost decisiv în Csikszereda – FCSB 0-2 3 Decizia luată de Al-Hamlawi înainte de Levski Sofia. Cu ofertă pe masă, atacantul surprinde fanii Craiovei 4 Andrei Cordea a depus memoriu la FRF. „Asta este între mine și club” 5 Decizia luată de Antonio Folha după ce jucătorii au depus memorii și CFR Cluj e în colaps financiar 6 A semnat contractul carierei la 40 de ani! Vozinha a plâns ca un copil la prezentarea oficială
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă