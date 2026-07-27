Yan Diomande, cale liberă spre Real Madrid! PSG a emis un comunicat dur la adresa jucătorului

Transferul lui Yan Diomande la Real Madrid a intrat pe ultima sută de metri, mai ales după ce oficialii de la Paris Saint Germain au anunțat public faptul că au ieșit din cursa pentru fotbalistul ivorian de 19 ani.
Mai mult decât atât, ”regina” Europei a emis două comunicate dure în ultimele 24 de ore, atât la adresa jucătorului, cât și la adresa „los blancos”.
PSG, comunicat dur la adresa lui Yan Diomande
Real Madrid a intrat acum 48 de ore în cursa pentru transferul lui Yan Diomande, asta după ce Paris Saint Germain avea un acord verbal cu fotbalistul încă din luna iunie.
Florentino Perez a bătut palma cu jucătorul în scurt timp, iar acum spaniolii negociază cu RB Leipzig pentru a stabili suma de transfer, dar și bonusurile care vor fi plătite și incluse în contract.
Parizienii au fost deranjați vizibil de această intrare în scenă a „los blancos” și au emis două comunicate dure în interval de 24 de ore: „În această seară, PSG și-a retras oficial interesul și ofertele pentru Yan Diomandé.
Suma de transfer și pretențiile salariale erau complet disproporționate și distorsionante, iar PSG nu va încălca principiile unei gestionări financiare raționale și ale echilibrului lotului.
În calitate de câștigătoare a Ligii Campionilor în două ediții consecutive și de club cu cel mai mare succes din istoria recentă, PSG nu se va lăsa antrenată în jocurile inflaționiste și manipulative ale anumitor agenți de jucători, ci își va continua, în schimb, planificarea transferurilor cu calm și încredere”.
Comunicatul emis luni, 27 iulie 2026
„Cereau o sumă exorbitantă pentru un jucător care are potențial, dar care, în urmă cu un an, evolua în liga a doua spaniolă.
Nu vom cheltui sume uriașe doar pentru că un club a venit cu mare tam-tam.
Asta arată care este situația actuală a lui Real Madrid”.
🚨 PSG have now issued 2 STATEMENTS over Yan Diomandé in the last 24 hours:
Yesterday:
"PSG has this evening formally withdrawn its interest and its bids for Yan Diomandé.
The transfer fee and salary demands were completely disproportionate and distortive – and PSG will not… pic.twitter.com/gwVefSlCqj
— Madrid Zone (@theMadridZone) July 27, 2026
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