Yan Diomande, cale liberă spre Real Madrid! PSG a emis un comunicat dur la adresa jucătorului

Transferul lui Yan Diomande la Real Madrid a intrat pe ultima sută de metri, mai ales după ce oficialii de la Paris Saint Germain au anunțat public faptul că au ieșit din cursa pentru fotbalistul ivorian de 19 ani.

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Mai mult decât atât, ”regina” Europei a emis două comunicate dure în ultimele 24 de ore, atât la adresa jucătorului, cât și la adresa „los blancos”.

PSG, comunicat dur la adresa lui Yan Diomande

Real Madrid a intrat acum 48 de ore în cursa pentru transferul lui Yan Diomande, asta după ce Paris Saint Germain avea un acord verbal cu fotbalistul încă din luna iunie.

Florentino Perez a bătut palma cu jucătorul în scurt timp, iar acum spaniolii negociază cu RB Leipzig pentru a stabili suma de transfer, dar și bonusurile care vor fi plătite și incluse în contract.

Parizienii au fost deranjați vizibil de această intrare în scenă a „los blancos” și au emis două comunicate dure în interval de 24 de ore: „În această seară, PSG și-a retras oficial interesul și ofertele pentru Yan Diomandé.