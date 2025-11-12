Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: "Eu cred..." - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: “Eu cred…”

Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: “Eu cred…”

Radu Constantin Publicat: 12 noiembrie 2025, 16:37

Comentarii
Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: Eu cred…

Ricardo Cadu. Sursa: Sport Pictures

Numirea lui Filipe Coelho pe banca tehnică a Universității Craiova a surprins fotbalul românesc. Cu o experienţă redusă ca principal, Coelho se bucură de sprijin din partea foştilor colegi. Un alt portughez, Ricardo Cadu, un nume cunoscut în România graţie evoluţiei la CFR Cluj, a lucrat alături de Filipe Coelho în urmă cu nouă ani, la Leixoes. Amandoi erau jucători atunci.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Cred că Universitatea a făcut o treabă bună angajându-l pe Filipe Coelho. Este o persoană bună, tânără, a lucrat cu un antrenor de calibru, Paulo Bento. Cred că e pregătit pentru Craiova. Cred că e pregătit să se lupte la titlu în România! Îl văd luptându-se pentru obiective importante, cum este campionatul, pentru că este el bun, pentru că are și o echipă bună, Universitatea”, a declarat Cadu pentru gsp.ro.

Cadu crede că prin venirea lui Filipe Coelho, Universitatea Craiova va avea o şansă reală la câştigarea campionatului.
“Eu cred că Rapid și Craiova sunt favoritele la titlu în acest an. Și Dinamo este o surpriză frumoasă, însă aș zice că cele două sunt pretendentele principale la câștigarea campionatului. Filipe Coelho cred că va avea și un impact deosebit în vestiar, fiindcă se face plăcut repede. Am lucrat împreună la Leixoes, îl cunosc și după munca din ultimii ani, o să facă treabă bună în România. Este adeptul unui fotbal ofensiv. Este adeptul sistemului 4-3-3. Nu știu ce va fi la Craiova acum, am înțeles că acolo s-a jucat mult cu trei fundași centrali în defensivă. Nu știu dacă va schimba”, a mai spus Ricardo Cadu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Observator
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv
Fanatik.ro
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv
17:29
Comunicatul dat de Metaloglobus după ce scandalul pariurilor a izbucnit la clubul nou-promovat în Liga 1
17:18
Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat
17:07
FotoRadu Drăguşin a revenit pe teren la Tottenham! Partida în care a jucat o repriză
16:56
Rapid, taxată din nou de Comisia de Disciplină! Amenda primită după meciul cu Universitatea Craiova
16:42
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 noiembrie
16:33
Demisia lui Mirel Rădoi l-a șocat: „Chiar nu m-am așteptat”
Vezi toate știrile
1 A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club 2 FotoGestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express! 3 Fotbalist, băut la antrenamentul FCSB-ului. Mihai Stoica: “Nu putea să stea în picioare!” 4 Unde a fost surprins Mirel Rădoi în momentul în care Universitatea Craiova anunţa noul antrenor 5 Scandal la naționala Spaniei. Starul Lamine Yamal, scos din lot de Luis de la Fuente 6 Umilitor! Cum au tratat ziarele din Portugalia numirea lui Coelho la Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România