Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: "Eu cred..." - Antena Sport

Numirea lui Filipe Coelho pe banca tehnică a Universității Craiova a surprins fotbalul românesc. Cu o experienţă redusă ca principal, Coelho se bucură de sprijin din partea foştilor colegi. Un alt portughez, Ricardo Cadu, un nume cunoscut în România graţie evoluţiei la CFR Cluj, a lucrat alături de Filipe Coelho în urmă cu nouă ani, la Leixoes. Amandoi erau jucători atunci.

„Cred că Universitatea a făcut o treabă bună angajându-l pe Filipe Coelho. Este o persoană bună, tânără, a lucrat cu un antrenor de calibru, Paulo Bento. Cred că e pregătit pentru Craiova. Cred că e pregătit să se lupte la titlu în România! Îl văd luptându-se pentru obiective importante, cum este campionatul, pentru că este el bun, pentru că are și o echipă bună, Universitatea”, a declarat Cadu pentru gsp.ro.

Cadu crede că prin venirea lui Filipe Coelho, Universitatea Craiova va avea o şansă reală la câştigarea campionatului.

“Eu cred că Rapid și Craiova sunt favoritele la titlu în acest an. Și Dinamo este o surpriză frumoasă, însă aș zice că cele două sunt pretendentele principale la câștigarea campionatului. Filipe Coelho cred că va avea și un impact deosebit în vestiar, fiindcă se face plăcut repede. Am lucrat împreună la Leixoes, îl cunosc și după munca din ultimii ani, o să facă treabă bună în România. Este adeptul unui fotbal ofensiv. Este adeptul sistemului 4-3-3. Nu știu ce va fi la Craiova acum, am înțeles că acolo s-a jucat mult cu trei fundași centrali în defensivă. Nu știu dacă va schimba”, a mai spus Ricardo Cadu.