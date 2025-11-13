Echipa națională, mesaj superb pentru Gabi Tamaș și Dan Alexa după succesul din Asia Express - Antena Sport

Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat sezonul 8 din Asia Express – Drumul Eroilor. Cei doi foști internațional au obținut marele trofeu al competiției care s-a desfășurat în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.

Gabi Tamaș și Dan Alexa au pus mâna pe trofeu și pe premiul de 35.000 de euro după ce i-au învins în marea finală pe actorii Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.

Echipa națională, mesaj superb pentru Gabi Tamaș și Dan Alexa după succesul din Asia Express

A doua zi după finala de la Antena 1, FRF a reacționat și i-a felicitat pe cei doi foști internaționali români, subliniind faptul că ei au purtat tricoul naționalei României în marea finală.

„Foștii internaționali români, Gabi Tamaș și Dan Alexa, au câștigat Asia Express! Cei doi au îmbrăcat tricoul echipei naționale în finală. Felicitări, băieți”, a transmis Echipa Națională de fotbal a României, pe paginile oficiale de socializare.

Gabi Tamaș și Dan Alexa s-au emoționat extrem de mult în timpul finalei atunci când le-au fost difuzate imagini din carierele lor de jucători, inclusiv imagini din timpul partidelor de la echipa națională.