Echipa națională, mesaj superb pentru Gabi Tamaș și Dan Alexa după succesul din Asia Express - Antena Sport

Echipa națională, mesaj superb pentru Gabi Tamaș și Dan Alexa după succesul din Asia Express

Publicat: 13 noiembrie 2025, 12:31

Dan Alexa și Gabi Tamaș/ Instagram Gabi Tamaș

Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat sezonul 8 din Asia Express – Drumul Eroilor. Cei doi foști internațional au obținut marele trofeu al competiției care s-a desfășurat în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. 

Gabi Tamaș și Dan Alexa au pus mâna pe trofeu și pe premiul de 35.000 de euro după ce i-au învins în marea finală pe actorii Alexandru Ion și Ștefan Floroaica. 

A doua zi după finala de la Antena 1, FRF a reacționat și i-a felicitat pe cei doi foști internaționali români, subliniind faptul că ei au purtat tricoul naționalei României în marea finală. 

Foștii internaționali români, Gabi Tamaș și Dan Alexa, au câștigat Asia Express! Cei doi au îmbrăcat tricoul echipei naționale în finală. Felicitări, băieți”, a transmis Echipa Națională de fotbal a României, pe paginile oficiale de socializare.  

Gabi Tamaș și Dan Alexa s-au emoționat extrem de mult în timpul finalei atunci când le-au fost difuzate imagini din carierele lor de jucători, inclusiv imagini din timpul partidelor de la echipa națională. 

Gabi Tamaș, ajuns la 42 de ani, a fost unul dintre cei mai importanți fundași din istoria naționalei României, îmbrăcând tricoul „tricolorilor” în 67 de meciuri, reușind să marcheze trei goluri. El a evoluat cu România la EURO 2008, fiind titular în toate cele trei meciuri din grupă, cu Franța, Italia și Olanda. 

Dan Alexa, de cealaltă parte, are șase meciuri jucate la echipa națională, reușind să marcheze două goluri, ambele în amicalul cu Ucraina din 2011. 

1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație 3 Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat 4 FotoA murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata 5 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express 6 Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: “Eu cred…”
