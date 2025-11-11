Cine e bărbatul misterios cu care Mădălina Ghenea a fost surprinsă pe străzile din Bucureşti: "Vom fi împreună peste tot" - Antena Sport

Mădălina Ghenea (38 de ani) a dat cărţile pe faţă şi a dezvăluit cine este bărbatul misterios cu care a fost surprinsă pe străzile din Bucureşti. Actriţa se află în România în această perioadă pentru a filma un scurtmetraj, cât şi o campanie publicitară.

Mădălina Ghenea a fost surprinsă alături de un italian de 30 de ani, ea dezvăluind că acesta este un prieten care a călătorit special din Italia pentru a fi alături de ea.

Cine e bărbatul misterios cu care Mădălina Ghenea a fost surprinsă pe străzile din Bucureşti

Conform cancan.ro, în urmă cu câteva seri, Mădălina Ghenea a fost surprinsă alături de Vicenzo, un italian de 30 de ani care provine dintr-o familie înstărită de sicilieni, cu afaceri în domeniul modei. Frumoasa româncă a negat faptul că ar fi ceva întrei ei, mărturisind că gestul bărbatului de a veni special din Italia pentru ea este doar unul de “prietenie”.

De asemenea, Mădălina Ghenea a cerut respect şi a transmis că singurul bărbat alături de care mai poate fi văzută în România este doar filmmaker-ul care face parte din echipa ei de producţie.

“Singurul bărbat din echipa mea este filmmaker-ul meu, iar dacă veţi face vreo fotografie cu noi în următoarele zile, pentru că vom fi împreună peste tot, sper că nu veţi scrie că este milionar şi că mi-a plătit masa.