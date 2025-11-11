Cine e bărbatul misterios cu care Mădălina Ghenea a fost surprinsă pe străzile din Bucureşti: "Vom fi împreună peste tot" - Antena Sport

Mădălina Ghenea (38 de ani) a dat cărţile pe faţă şi a dezvăluit cine este bărbatul misterios cu care a fost surprinsă pe străzile din Bucureşti. Actriţa se află în România în această perioadă pentru a filma un scurtmetraj, cât şi o campanie publicitară.
Mădălina Ghenea a fost surprinsă alături de un italian de 30 de ani, ea dezvăluind că acesta este un prieten care a călătorit special din Italia pentru a fi alături de ea.
Cine e bărbatul misterios cu care Mădălina Ghenea a fost surprinsă pe străzile din Bucureşti
Conform cancan.ro, în urmă cu câteva seri, Mădălina Ghenea a fost surprinsă alături de Vicenzo, un italian de 30 de ani care provine dintr-o familie înstărită de sicilieni, cu afaceri în domeniul modei. Frumoasa româncă a negat faptul că ar fi ceva întrei ei, mărturisind că gestul bărbatului de a veni special din Italia pentru ea este doar unul de “prietenie”.
De asemenea, Mădălina Ghenea a cerut respect şi a transmis că singurul bărbat alături de care mai poate fi văzută în România este doar filmmaker-ul care face parte din echipa ei de producţie.
“Singurul bărbat din echipa mea este filmmaker-ul meu, iar dacă veţi face vreo fotografie cu noi în următoarele zile, pentru că vom fi împreună peste tot, sper că nu veţi scrie că este milionar şi că mi-a plătit masa.
Iar bărbatul frumos, înalt şi tânăr de 30 de ani despre care s-a scris, a ales să călătorească din Italia pentru a mă vizita într-un moment important pentru mine, un gest firesc, de prietenie şi respect, într-un context profesional şi personal încărcat de muncă şi emoţie.
Sunt în România pentru a-mi face meseria. Am o casă de producţie şi o carieră recunoscută în afara graniţelor, acolo unde se vorbeşte despre artă, profesionalism şi respct.
Mi-aş dori ca şi în România să se vorbească despre muncă, nu despre bârfe. Respect presa, dar aş vrea să fiu respectată şi eu ca femeie, mamă şi profesionist”, a transmis Mădălina Ghenea, pe contul ei de Instagram.
Mădălina Ghenea s-a iubit în trecut cu tenismenul Grigor Dimitrov, de care s-a despărţit după aproximativ un an: “Mi se pare că e momentul potrivit să clarific faptul că eu și Grigor (n.r. Dimitrov) am decis să mergem pe căi diferite. Vă rog să respectați intimitatea noastră și să nu credeți tot ce apare despre noi”, spunea Ghenea despre despărţirea de bulgar.
