Italienii au numit marile schimbări aduse de Cristi Chivu la Inter: „Asta se remarcă la toate meciurile echipei” - Antena Sport

Italienii au numit marile schimbări aduse de Cristi Chivu la Inter. Antrenorul român i-a preluat pe nerazzurri în vară, după plecarea lui Simone Inzaghi, și a avut un parcurs foarte bun până în prezent.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter e lider în Serie A, cu 24 de puncte acumulate după 11 meciuri jucate, fiind la egalitate cu AS Roma. După pauza internațională, echipa lui Cristi Chivu va avea derby cu AC Milan.

Italienii au numit marile schimbări aduse de Cristi Chivu la Inter

Italienii au remarcat faptul că Inter are un pressing mult mai solid în acest sezon, față de stagiunile trecute, cu Simone Inzaghi pe bancă. Jurnaliștii din Peninsulă consideră că acesta este un mare plus adus de Cristi Chivu la formația din Milano, fapt ce se remarcă atât în meciurile de campionat, cât și în cele din Champions League, acolo unde nerazzurrii au punctaj maxim după patru etape.

De asemenea, italienii l-au lăudat pe antrenorul român și pentru stilul său sincer și direct, remarcând declarațiile pe care le face după meciuri.

„În timp ce a păstrat tactica lui Inter, evitând tranziția la 3-4-2-1 despre care se vorbea în vară, antrenorul român a adus o nouă valoare adăugată, care este remarcată în mod regulat în meciurile de acasă și din deplasare – italiene și europene – ale nerazzurrilor. O valoare care se manifestă prin pressingul susținut făcut constant de echipa sa, cu scopul unui stil de joc mai degrabă proactiv, decât al unuia la așteptare (…).