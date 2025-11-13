Adrian Mutu ştie cine trebuie să îi ia locul lui Mircea Lucescu la echipa naţională: "E urmaşul natural" - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mutu ştie cine trebuie să îi ia locul lui Mircea Lucescu la echipa naţională: “E urmaşul natural”

Publicat: 13 noiembrie 2025, 14:24

Adrian Mutu ştie cine trebuie să îi ia locul lui Mircea Lucescu la echipa naţională: E urmaşul natural

Adrian Mutu, în timpul unui meci / Profimedia

Adrian Mutu nu crede foarte mult în şansele de calificare ale României la World Cup 2026. Tricolorii joacă sâmbătă în Bosnia, după care vor întâlni San Marino la Ploieşti. Partida cu San Marino e marţi, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Matematic, România mai are şanse chiar şi de a termina pe locul 1, poziţie care asigură calificarea directă la turneul final care va fi transmis în Universul Antena. Cu toate acestea, obiectivul principal este terminarea pe locul 2, pentru a ne facilita traseul la baraj.

Adrian Mutu îl vede pe Gică Hagi urmaşul lui Mircea Lucescu la echipa naţională: “Poate ştie el să facă altfel”

Adrian Mutu a vorbit despre viitorul naţionalei României şi consideră că, atunci când Mircea Lucescu va pleca, cel mai potrivit pentru a veni pe banca echipei naţionale este Gică Hagi.

“Eu cred că urmașul natural al lui Mircea Lucescu la echipa națională este Gică Hagi, pentru că a lucrat aproape cu toți din componența lotului. Poate știe el să facă altfel, poate are «cheia» de la ei. Gică tot construiește, tot scoate, chiar dacă puțini au confirmat afară. Dar 70-75% din Liga 1 de acum a trecut pe la Academia Hagi”, a declarat Adrian Mutu, potrivit gsp.ro.

De asemenea, fostul atacant al naţionalei este de părere că românii au aşteptări mult prea mari de la echipa României, în condiţiile în care diferenţa faţă de ţările importante din Europa este una semnificativă:

“Avem pretenții mult prea mari de la echipa națională de fotbal. Cel mai bun loc al nostru în clasamentul mondial a fost 6, atunci când am ajuns în «sferturile» Campionatului Mondial 1994, în Statele Unite. Acolo a fost «boomul».

Pretențiile nu ar trebui să fie să batem Olanda, Franța sau Germania, care sunt campioane mondiale și europene, care au jucători care câștigă Baloane de Aur. De generații! Dacă vorbim despre infrastructura lor, condițiile de pregătire și mentalitate, sunt cu 50-60 de ani în fața noastră!”, a mai spus Adrian Mutu.

Documentarul “Hai, România!”, care spune istoria celei mai glorioase perioade din fotbalul românesc, poate fi urmărit în AntenaPLAY.

