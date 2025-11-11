(P) Randamentul echipelor românești în Europa: unde sunt azi și ce poate urma - Antena Sport

În plină “league phase” de Europa League și Europa Conference League, fotbalul românesc trăiește un sezon european de tranziție: lumini importante venite de la Craiova, dificultăți pentru FCSB, ieșire dureroasă pentru CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În acest tablou, instrumente de analiză a formelor, a trendurilor și a stilurilor de joc precum Pro Ponturi Pariuri Sportive pot fi utile pentru a citi mai rece ceea ce se întâmplă pe teren, fără entuziasme facile.

FCSB: impact dur în league phase de Europa League

După un parcurs estival pozitiv în preliminarii, intrarea în noua fază de 36 de echipe a Europa League a însemnat imediat adversari mari pentru FCSB: înfrângere acasă cu Bologna, apoi eșec la Basel. Aceste două rezultate complică alergarea către zona de mijloc a clasamentului global (poziții ce pot conduce la baraje pentru optimile extinse).

Cum joacă: FCSB a arătat secvențe ofensive rezonabile în preliminarii, dar în “league phase” a ieșit la suprafață dificultatea de a susține ritmul împotriva cluburilor cu densitate tehnică superioară. Spațiile dintre linii și viteza de reacție în tranziții au fost slabe. Există totuși potențial de progres – programul oferă meciuri cu echipe apropiate valoric, unde FCSB poate urca în clasament.

Perspectivă: realist, un obiectiv conservator este intrarea în baraje (pozițiile 9–24). Pentru asta trebuie rezultate imediate în confruntările directe din zona mediană a tabloului.