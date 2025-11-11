(P) Randamentul echipelor românești în Europa: unde sunt azi și ce poate urma - Antena Sport

Închide meniul
11 noiembrie 2025

În plină “league phase” de Europa League și Europa Conference League, fotbalul românesc trăiește un sezon european de tranziție: lumini importante venite de la Craiova, dificultăți pentru FCSB, ieșire dureroasă pentru CFR Cluj.

În acest tablou, instrumente de analiză a formelor, a trendurilor și a stilurilor de joc precum Pro Ponturi Pariuri Sportive pot fi utile pentru a citi mai rece ceea ce se întâmplă pe teren, fără entuziasme facile.

FCSB: impact dur în league phase de Europa League

După un parcurs estival pozitiv în preliminarii, intrarea în noua fază de 36 de echipe a Europa League a însemnat imediat adversari mari pentru FCSB: înfrângere acasă cu Bologna, apoi eșec la Basel. Aceste două rezultate complică alergarea către zona de mijloc a clasamentului global (poziții ce pot conduce la baraje pentru optimile extinse).

Cum joacă: FCSB a arătat secvențe ofensive rezonabile în preliminarii, dar în “league phase” a ieșit la suprafață dificultatea de a susține ritmul împotriva cluburilor cu densitate tehnică superioară. Spațiile dintre linii și viteza de reacție în tranziții au fost slabe. Există totuși potențial de progres – programul oferă meciuri cu echipe apropiate valoric, unde FCSB poate urca în clasament.

Perspectivă: realist, un obiectiv conservator este intrarea în baraje (pozițiile 9–24). Pentru asta trebuie rezultate imediate în confruntările directe din zona mediană a tabloului.

U Craiova: victorie grea la Viena și drum deschis în Conference League

Dacă la București drumul e complicat, la Craiova există încredere. U Craiova a început cu dreptul league phase-ul Conference, cu un 0–1 în deplasare, la Rapid Viena. Urmează meciuri acasă cu Mainz și Sparta Praha: teste de maturitate ce pot calibra exact nivelul.

Ce funcționează: identitatea. Craiova pare cea mai clară echipă românească din Europa la nivel de structură: bloc mediu, disciplină în distribuția spațiilor, alergare ordonată. În Conference, asta produce valoare – mai ales în deplasare.

Perspectivă: cu 2–3 rezultate utile în meciurile cu adversare directe, Craiova poate rămâne în zona 16–24 (baraje) sau chiar poate viza top-16.

CFR Cluj: eliminare în playoff și consecințe

CFR Cluj nu a reușit să intre în league phase. Înfrângerea drastică de la Göteborg, cu BK Häcken, în manșa tur a playoff-ului, a decis totul încă din august. A fost o lovitură cu efect tehnic și psihologic, și a contribuit negativ la totalul punctajului românesc din acest sezon.

Efecte: indiferent de discuțiile tehnice de culise, impactul sportiv e limpede: CFR nu aduce puncte în league phase, iar România a pierdut o piesă în lanțul de acumulare europeană.

Coeficienți: unde este România în ansamblul european

În clasamentul coeficienților naționali, România se mișcă în zona locurilor 20–25. În acest interval, țara noastră stă într-un fel de “strat mediu” european: nici parte din plutonul secund top-15, dar nici în zona slabă. Pentru a crește, România are nevoie de ierni europene constante.

De ce contează: în noua formulă continentală, se pot acumula puncte în multe direcții, dar și concentrarea valorii globale este mult mai mare. Pentru a urca în ranking, România trebuie să aducă constant o echipă în faze eliminatorii.

3 tendințe tehnice clare

1) minimizarea termenului de risc – echipele românești care fac puncte în deplasare reduc metri, reduc tranzițiile adversarului, țin meciul viu până în minutul 75.

2) exploatarea fazelor fixe – tradițional, arma românească principală în Europa; dacă FCSB își recuperează agresivitatea pe corner și lovituri libere, poate repara discret balanța.

3) tranziția defensivă – este “punctul roșu” actual; de aici au pornit cele mai mari pagube (inclusiv pentru CFR la Göteborg). România trebuie să-și reducă distanțele dintre linii.

Ce se poate întâmpla în următoarele luni

● FCSB – obiectiv realist: baraje, dar marja de eroare este mică după două eșecuri inițiale.

● U Craiova – cheia este menținerea identității; cu două partide solide acasă, Craiova poate să-și securizeze prezența în meciurile eliminatorii.

● România ca sistem – ținta rezonabilă: stabilizare în intervalul 18–22 în Europa. Pentru asta, România are nevoie să “prindă” regulat un “round of 16” sau un “round of 32” măcar o dată pe sezon.

