Adrian Porumboiu a sărit în apărarea lui Daniel Bîrligea, după suspendarea atacantului: "Cât să îi dea? O mie de etape?" - Antena Sport

Adrian Porumboiu a sărit în apărarea lui Daniel Bîrligea, după suspendarea atacantului: “Cât să îi dea? O mie de etape?”

Publicat: 13 noiembrie 2025, 12:51

Daniel Bîrligea, la finalul unui meci / Sport Pictures

Fostul arbitru Adrian Porumboiu a sărit în apărarea lui Daniel Bîrligea, după evenimentele care au avut loc în timpul meciului Hermannstadt – FCSB, scor 3-3. Atacantul campioanei României a văzut două cartonaşe galbene în decurs de câteva minute pentru că a protestat.

Patronul Gigi Becali l-a criticat pe atacantul său şi a anunţat că schimbă foaia la FCSB, urmând ca jucătorii roş-albaştrilor să fie amendaţi drastic dacă vor mai avea asemenea ieşiri.

Adrian Porumboiu îl apără pe Daniel Bîrligea: “Nu trebuie să îl bombardăm înainte de meciurile României”

Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat o etapă pe Daniel Bîrligea, după cele două cartonaşe galbene încasate la Sibiu, şi i-a dat o amendă de 740 de lei. Radu Petrescu nu a făcut raport suplimentar, astfel încât atacantul rămâne cu suspendarea de o etapă, primită pentru cele două cartonaşe galbene.

Adrian Porumboiu este de părere că suspendarea primită de Bîrligea este cea corectă şi nu consideră că ar trebui să se vorbească prea mult despre ieşirile sale, fiind de părere că atacantul FCSB-ului poate face uitat acest episod dacă va juca bine în Bosnia, la echipa naţională:

“Bîrligea este la națională acum și cu asta basta. Ce să facem acum, să-l punem la zid? Dă două goluri cu Bosnia și gata. Ce a fost s-a dus, nu mai are rost să vorbim. A greșit și el, nu trebuie să-l bombardăm înainte de meciurile României. Pentru două cartonașe galbene se dă o etapă, punct. Cât să îi dea, o mie de etape? A greșit omul, va fi și sancționat de club”, a declarat Adrian Porumboiu, potrivit digisport.ro.

