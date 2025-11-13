Mihai Stoica, discurs emoționant la inaugurarea statuii lui Helmut Duckadam. Cerința față de autorități: „Se repară o nedreptate” - Antena Sport

Mihai Stoica a avut un discurs emoționant la dezvelirea statuii lui Helmut Duckadam. „Eroul de la Sevilla” s-a stins din viață pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani.
La aproape un an de la decesul lui Helmut Duckadam, în memoria sa a fost ridicată o statuie în comuna Semlac, din Arad, locul în care fostul portar s-a născut.
Mihai Stoica, discurs emoționant la dezvelirea statuii lui Helmut Duckadam
Mihai Stoica a fost prezent la evenimentul în care a fost inaugurată statuia lui Helmut Duckadam. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a ținut un discurs în fața oamenilor prezenți, mărturisind că fostului portar i s-a făcut o nedreptate prin faptul că nu a fost impusă o zi de doliu național, atunci când a murit.
„Vă mulțumesc pentru acest gest superb. E o zi în care nu prea ai voie să critici, dar eu am asta în ADN, n-am ce să fac. Îmi pare rău, ăsta sunt, la 60 de ani nu mă pot schimba. Cred că se repară cumva, o nedreptate. Pentru că eu consider că, în ziua în care Helmut a plecat dintre noi, ca și în urmă cu câteva zile, nea Imi a plecat dintre noi, s-ar fi impus un doliu național. Dar, probabil, că nu mă pricep eu la astea.
Sper ca acest gest să fie un exemplu pentru cei care ar putea să repete, la București, lângă stadionul unde Helmut a început să scrie istorie. Pentru că nu au fost doar cele 4 penalty-uri, au fost multe meciuri înainte și, cumva, toți iubitorii Stelei și, bineînțeles, toți iubitorii fotbalului din România, în momentele alea așteptau minunea”, a transmis Mihai Stoica.
De asemenea, Mihai Stoica s-a declarat onorat pentru faptul că a avut ocazia să lucreze alături de Helmut Duckadam.
„Am avut privilegiul de a colabora cu Helmut și chiar zâmbeam când, la începutul anilor 2000, echipa noastră începuse periplul european, toți adversarii ne întrebau de Helmut Duckadam. Pentru că, umblau fel de fel de legende și, după ce Helmut a ales să vină lângă noi, cei cu care ne întâlneam nu putea să creadă și asta ne întrebau: ‘Chiar el e?’. Da, chiar el era! De ce puneau întrebarea asta? Pentru că erau fascinați nu că stăteau la masă cu singurul portar care a ajuns în cartea recordurilor, ci pentru că îi frapa bunul simț pe care îl avea Helmuth.
Blândețea lui extraordinară. Helmut se comporta de parcă nu ar fi fost el cel care a venit cu trofeul în România. O să închei, că și așa îmi e foarte complicat…Vreau să vă mulțumesc în numele tuturor suporterilor echipei pe care o reprezint și, așa cum am simțit să spun în ziua în care am aflat tragica veste…așa este, legendele nu mor niciodată”, a mai spus Mihai Stoica.
