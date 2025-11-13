Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica, discurs emoționant la inaugurarea statuii lui Helmut Duckadam. Cerința față de autorități: „Se repară o nedreptate” - Antena Sport

Home | Fotbal | Mihai Stoica, discurs emoționant la inaugurarea statuii lui Helmut Duckadam. Cerința față de autorități: „Se repară o nedreptate”

Mihai Stoica, discurs emoționant la inaugurarea statuii lui Helmut Duckadam. Cerința față de autorități: „Se repară o nedreptate”

Publicat: 13 noiembrie 2025, 14:19

Comentarii
Mihai Stoica, discurs emoționant la inaugurarea statuii lui Helmut Duckadam. Cerința față de autorități: Se repară o nedreptate”

Mihai Stoica, la inaugurarea statuii lui Helmut Duckadam

Mihai Stoica a avut un discurs emoționant la dezvelirea statuii lui Helmut Duckadam. „Eroul de la Sevilla” s-a stins din viață pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La aproape un an de la decesul lui Helmut Duckadam, în memoria sa a fost ridicată o statuie în comuna Semlac, din Arad, locul în care fostul portar s-a născut. 

Mihai Stoica, discurs emoționant la dezvelirea statuii lui Helmut Duckadam 

Mihai Stoica a fost prezent la evenimentul în care a fost inaugurată statuia lui Helmut Duckadam. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a ținut un discurs în fața oamenilor prezenți, mărturisind că fostului portar i s-a făcut o nedreptate prin faptul că nu a fost impusă o zi de doliu național, atunci când a murit. 

„Vă mulțumesc pentru acest gest superb. E o zi în care nu prea ai voie să critici, dar eu am asta în ADN, n-am ce să fac. Îmi pare rău, ăsta sunt, la 60 de ani nu mă pot schimba. Cred că se repară cumva, o nedreptate. Pentru că eu consider că, în ziua în care Helmut a plecat dintre noi, ca și în urmă cu câteva zile, nea Imi a plecat dintre noi, s-ar fi impus un doliu național. Dar, probabil, că nu mă pricep eu la astea. 

Sper ca acest gest să fie un exemplu pentru cei care ar putea să repete, la București, lângă stadionul unde Helmut a început să scrie istorie. Pentru că nu au fost doar cele 4 penalty-uri, au fost multe meciuri înainte și, cumva, toți iubitorii Stelei și, bineînțeles, toți iubitorii fotbalului din România, în momentele alea așteptau minunea”, a transmis Mihai Stoica. 

Reclamă
Reclamă

De asemenea, Mihai Stoica s-a declarat onorat pentru faptul că a avut ocazia să lucreze alături de Helmut Duckadam.  

Am avut privilegiul de a colabora cu Helmut și chiar zâmbeam când, la începutul anilor 2000, echipa noastră începuse periplul european, toți adversarii ne întrebau de Helmut Duckadam. Pentru că, umblau fel de fel de legende și, după ce Helmut a ales să vină lângă noi, cei cu care ne întâlneam nu putea să creadă și asta ne întrebau: ‘Chiar el e?’. Da, chiar el era! De ce puneau întrebarea asta? Pentru că erau fascinați nu că stăteau la masă cu singurul portar care a ajuns în cartea recordurilor, ci pentru că îi frapa bunul simț pe care îl avea Helmuth. 

Blândețea lui extraordinară. Helmut se comporta de parcă nu ar fi fost el cel care a venit cu trofeul în România. O să închei, că și așa îmi e foarte complicat…Vreau să vă mulțumesc în numele tuturor suporterilor echipei pe care o reprezint și, așa cum am simțit să spun în ziua în care am aflat tragica veste…așa este, legendele nu mor niciodată”, a mai spus Mihai Stoica. 

Cum ne protejează legea banii din Pilonul 2Cum ne protejează legea banii din Pilonul 2
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo
Observator
Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo
Cum ajunge România în urna a doua valorică pentru CM 2026. Care sunt condițiile, cum poate să joace barajul acasă cu o echipă mai slab cotată
Fanatik.ro
Cum ajunge România în urna a doua valorică pentru CM 2026. Care sunt condițiile, cum poate să joace barajul acasă cu o echipă mai slab cotată
15:55
New York Rangers, a cincea victorie la rând în deplasare! Panarin, patru pase decisive
15:49
Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter. Ce post vrea să întărească antrenorul român
15:18
Carlo Ancelotti, convins că Cristiano Ronaldo va ajunge la 1000 de goluri marcate: „Nu am nicio îndoială”
15:07
VIDEOLionel Messi, aclamat de zeci de mii de fani la antrenamentul Argentinei din Spania. Imagini spectaculoase
14:24
Adrian Mutu ştie cine trebuie să îi ia locul lui Mircea Lucescu la echipa naţională: “E urmaşul natural”
13:34
LeBron James a revenit la antrenamente! Ce a spus antrenorul lui Lakers
Vezi toate știrile
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație 3 Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat 4 FotoA murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata 5 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express 6 Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: “Eu cred…”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!