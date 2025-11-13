Mihai Stoica, discurs emoționant la inaugurarea statuii lui Helmut Duckadam. Cerința față de autorități: „Se repară o nedreptate” - Antena Sport

Mihai Stoica a avut un discurs emoționant la dezvelirea statuii lui Helmut Duckadam. „Eroul de la Sevilla” s-a stins din viață pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani.

La aproape un an de la decesul lui Helmut Duckadam, în memoria sa a fost ridicată o statuie în comuna Semlac, din Arad, locul în care fostul portar s-a născut.

Mihai Stoica, discurs emoționant la dezvelirea statuii lui Helmut Duckadam

Mihai Stoica a fost prezent la evenimentul în care a fost inaugurată statuia lui Helmut Duckadam. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a ținut un discurs în fața oamenilor prezenți, mărturisind că fostului portar i s-a făcut o nedreptate prin faptul că nu a fost impusă o zi de doliu național, atunci când a murit.

„Vă mulțumesc pentru acest gest superb. E o zi în care nu prea ai voie să critici, dar eu am asta în ADN, n-am ce să fac. Îmi pare rău, ăsta sunt, la 60 de ani nu mă pot schimba. Cred că se repară cumva, o nedreptate. Pentru că eu consider că, în ziua în care Helmut a plecat dintre noi, ca și în urmă cu câteva zile, nea Imi a plecat dintre noi, s-ar fi impus un doliu național. Dar, probabil, că nu mă pricep eu la astea.

Sper ca acest gest să fie un exemplu pentru cei care ar putea să repete, la București, lângă stadionul unde Helmut a început să scrie istorie. Pentru că nu au fost doar cele 4 penalty-uri, au fost multe meciuri înainte și, cumva, toți iubitorii Stelei și, bineînțeles, toți iubitorii fotbalului din România, în momentele alea așteptau minunea”, a transmis Mihai Stoica.