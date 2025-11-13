LeBron James a revenit la antrenamente! Ce a spus antrenorul lui Lakers - Antena Sport

Închide meniul
LeBron James a revenit la antrenamente! Ce a spus antrenorul lui Lakers

13 noiembrie 2025

LeBron James, în timpul unui meci / Profimedia

LeBron James, superstarul echipei Los Angeles Lakers şi al campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), a efectuat primul său antrenament complet, după ce a ratat debutul sezonului din cauza problemelor medicale, informează Reuters.

“King James” s-a antrenat miercuri alături de componenţii formaţiei South Bay Lakers din liga inferioară G-League, a anunţat franciza californiană.

Cel mai bun marcator din toate timpurile din NBA a ratat primele 11 meciuri ale echipei Los Angeles Lakers din acest sezon din cauza unei sciatici pe partea dreaptă.

“A putut participa la antrenamentul (din G-League)”, a declarat antrenorul echipei Lakers, JJ Redick, miercuri seară, la Oklahoma City, unde echipa sa a fost învinsă de Thunder, campioana en titre a NBA (92-121).

“A făcut nişte exerciţii de tranziţie pentru încălzire şi a progresat la 5 contra 5 la jumătatea terenului. El a obţinut, cred, între 12 şi 15 posesii cu contact în 5 contra 5”, a precizat tehnicianul.

“A fost, de asemenea, o oportunitate incredibilă pentru Zach (Guthrie, antrenorul principal al echipei South Bay – n.red.) şi stafful său, precum şi pentru toţii băieţii care sunt acum la South Bay să aibă această experienţă. Se pare că James a arătat bine”, a adăugat Redick.

Los Angeles Lakers a anunţat pe 6 noiembrie că jucătorul în vârstă de 40 de ani a primit permisiunea de a relua activităţile baschetbalistice, pe măsură ce se apropie de începerea celui de-al 23-lea său sezon NBA, un record.

LeBron James a avut medii de 24,4 puncte, 8,2 pase decisive şi 7,8 recuperări pe meci în sezonul trecut.

Cvintuplu campion al NBA, selecţionat de 21 de ori pentru All-Star Game şi cvintuplu câştigător al trofeului MVP, LeBron James a marcat 42.184 de puncte de la debutul carierei sale în NBA (un record) şi ocupă locul al doilea în clasamentul baschetbaliştilor cu cele mai multe meciuri disputate în liga nord-americană (1.562), după Robert Parish (1.611).

Meciurile din NBA continuă, LIVE în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 00:00, va avea loc partida dintre Memphis Grizzlies şi Cleveland Cavaliers. De la ora 03:00 va avea loc meciul dintre Denver Nuggets şi Minnesota Timberwolves.

