LeBron James a revenit la antrenamente! Ce a spus antrenorul lui Lakers - Antena Sport

LeBron James, superstarul echipei Los Angeles Lakers şi al campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), a efectuat primul său antrenament complet, după ce a ratat debutul sezonului din cauza problemelor medicale, informează Reuters.

“King James” s-a antrenat miercuri alături de componenţii formaţiei South Bay Lakers din liga inferioară G-League, a anunţat franciza californiană.

LeBron James a revenit la antrenamente

Cel mai bun marcator din toate timpurile din NBA a ratat primele 11 meciuri ale echipei Los Angeles Lakers din acest sezon din cauza unei sciatici pe partea dreaptă.

“A putut participa la antrenamentul (din G-League)”, a declarat antrenorul echipei Lakers, JJ Redick, miercuri seară, la Oklahoma City, unde echipa sa a fost învinsă de Thunder, campioana en titre a NBA (92-121).

“A făcut nişte exerciţii de tranziţie pentru încălzire şi a progresat la 5 contra 5 la jumătatea terenului. El a obţinut, cred, între 12 şi 15 posesii cu contact în 5 contra 5”, a precizat tehnicianul.