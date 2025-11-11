Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

(P) Ce șanse are FCSB să avanseze în Europa League, după 3 eșecuri la rând? - Antena Sport

Home | Diverse | (P) Ce șanse are FCSB să avanseze în Europa League, după 3 eșecuri la rând?

(P) Ce șanse are FCSB să avanseze în Europa League, după 3 eșecuri la rând?

Publicat: 11 noiembrie 2025, 15:31

Comentarii
(P) Ce șanse are FCSB să avanseze în Europa League, după 3 eșecuri la rând?

Ce șanse are FCSB să avanseze în Europa League, după 3 eșecuri la rând?

FCSB a înregistrat a treia înfrângere la rând în Europa League, iar șansele pentru calificarea în faza următoare a competiției au scăzut considerabil. Campioana României a ajuns pe locul 31 în clasamentul din Europa League, în afara pozițiilor care duc în play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conform formatului din Europa League, primele opt echipe se vor califica direct în optimi, în timp ce ocupantele locurilor 9-24 vor juca meciuri de baraj. Restul echipelor sunt eliminate din competițiile europene.

FCSB a rămas doar cu victoria din meciul cu Go Ahead Eagles, iar apoi au urmat înfrângerile cu Young Boys Berna, Bologna și FC Basel. Ultimele rezultate au pus-o pe FCSB într-o poziție dificilă, iar calculele pentru calificare sunt complicate.

În acest moment, diferența față de locul 24, ocupat de Bologna, este de doar 2 puncte, dar statisticienii de la Football Meets Data se arată sceptici că FCSB va reuși să își îmbunătățească parcursul european și să mai obțină calificarea

Conform simulărilor făcute de statisticieni, FCSB are 11% șanse să termine pe unul dintre locurile 9-24. În ce privește clasarea pe primele opt poziții, șansele sunt sub 0.1%.

Reclamă
Reclamă

Steaua Roșie Belgrad, următoarea adversară

FCSB va disputa următorul meci din Europa League pe 27 noiembrie, în deplasare cu Steaua Roșie Belgrad. Nici sârbii nu s-au descurcat mult mai bine decât FCSB în Europa League și au 4 puncte acumulate.

Chiar și așa, la Belgrad se câștigă destul de greu, astfel că diferența de cote la victorie pe site-urile cu pariuri fotbal este foarte mare. Practic, FCSB ar întâlni un nume important de pe continent, dar forma slabă arătată în acest sezon a făcut ca victoria celor de la FCSB să aibă o cotă de peste 6.00.

· victorie Steaua Roșie Belgrad – cota 1.55

rar,masini second handrar,masini second hand
Reclamă

· egal – cota 4.01

· victorie FCSB – cota 6.17

Aflată pe locul 26 în clasamentul din Europa League, Steaua Roșie Belgrad a reușit să o învingă în ultima etapă, pe teren propriu, pe Lille, cu 1-0. Înainte de acest meci, Steaua Roșie a pierdut cu două echipe din Portugalia: 0-2 cu Braga și 1-2 cu FC Porto.

Cote Steaua Roșie Belgrad - FCSB
Cote Steaua Roșie Belgrad – FCSB

La debutul în competiție, sârbii au remizat cu Celtic, scor 1-1. Așadar, echipa din capitala Serbiei este neînvinsă în meciurile de pe teren propriu din acest sezon, ceea ce va îngreuna misiunea campioanei României.

Steaua Roșie Belgrad are un lot evaluat de Transfermarkt la 81,3 milioane de euro, în care cel mai valoros jucător este mijlocașul defensiv Tomas Handel, cotat la 10 milioane de euro. Lotul celor de la FCSB este cotat la 48,4 milioane de euro.

Ce meciuri va mai disputa FCSB în Europa League:

· Feyenoord (acasă, 11 decembrie)

· Dinamo Zagreb (deplasare, 22 ianuarie)

· Fenerbahce (acasă, 29 ianuarie)

Va menaja FCSB titularii?

În ultimii ani, în momentul în care și-a dat seama că nu mai are șanse în cupele europene, FCSB a decis să menajeze titularii, indiferent de consecințe. Prioritatea celor de la FCSB devine, astfel, campionatul, în condițiile în care echipa s-a apropiat de pozițiile de play-off, după un start ratat de sezon. În aceste condiții, nu ar fi surprinzător ca FCSB să menajeze titularii în meciurile cu Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce.

FCSB este la mare distanță de prima poziție a clasamentului din Superliga, motiv pentru care nu își mai dorește pași greșiți. Va trata cu seriozitate maximă competițiile interne, în așa fel încât să fie sigură de calificarea în cupele europene și în stagiunea următoare, în cazul în care nu va putea să câștige titlul pentru al treilea an la rând.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Scene ireale, desprinse parcă din Mad Max, cu ruşii în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Observator
Scene ireale, desprinse parcă din Mad Max, cu ruşii în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Daniel Bîrligea, băgat în şedinţă la echipa naţională după eliminarea stupidă din Hermannstadt – FCSB: “Bă, ce a fost în mintea ta?”
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, băgat în şedinţă la echipa naţională după eliminarea stupidă din Hermannstadt – FCSB: “Bă, ce a fost în mintea ta?”
16:15
Hamilton și Leclerc fac front comun după ce au fost criticați de președintele Ferrari: “Doar asta ne poate ajuta”
15:40
Jucătorul pe care Rapid vrea să încaseze 5 milioane de euro
15:26
Cristiano Ronaldo a făcut anunțul. Cupa Mondială din 2026, “ultimul dans” pentru superstarul portughez
14:34
Mărturii incredibile în scandalul din Liga 1: “Pariez de 10-12 ani. Am cules informații pentru a câștiga”
14:32
“Avem de luat o revanşă”. Denis Drăguş, discurs ferm înainte de Bosnia – România. Ce a spus despre şansele de calificare
14:08
“Nu mi se pare normal”. Selecţionerul Spaniei, prima reacţie după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naţionalei
Vezi toate știrile
1 Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion 2 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 3 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 4 Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru 5 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali 6 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România