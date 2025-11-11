(P) Ce șanse are FCSB să avanseze în Europa League, după 3 eșecuri la rând? - Antena Sport

Ce șanse are FCSB să avanseze în Europa League, după 3 eșecuri la rând?

FCSB a înregistrat a treia înfrângere la rând în Europa League, iar șansele pentru calificarea în faza următoare a competiției au scăzut considerabil. Campioana României a ajuns pe locul 31 în clasamentul din Europa League, în afara pozițiilor care duc în play-off.

Conform formatului din Europa League, primele opt echipe se vor califica direct în optimi, în timp ce ocupantele locurilor 9-24 vor juca meciuri de baraj. Restul echipelor sunt eliminate din competițiile europene.

FCSB a rămas doar cu victoria din meciul cu Go Ahead Eagles, iar apoi au urmat înfrângerile cu Young Boys Berna, Bologna și FC Basel. Ultimele rezultate au pus-o pe FCSB într-o poziție dificilă, iar calculele pentru calificare sunt complicate.

În acest moment, diferența față de locul 24, ocupat de Bologna, este de doar 2 puncte, dar statisticienii de la Football Meets Data se arată sceptici că FCSB va reuși să își îmbunătățească parcursul european și să mai obțină calificarea

Conform simulărilor făcute de statisticieni, FCSB are 11% șanse să termine pe unul dintre locurile 9-24. În ce privește clasarea pe primele opt poziții, șansele sunt sub 0.1%.