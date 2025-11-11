(P) Ce șanse are FCSB să avanseze în Europa League, după 3 eșecuri la rând? - Antena Sport

FCSB a înregistrat a treia înfrângere la rând în Europa League, iar șansele pentru calificarea în faza următoare a competiției au scăzut considerabil. Campioana României a ajuns pe locul 31 în clasamentul din Europa League, în afara pozițiilor care duc în play-off.
Conform formatului din Europa League, primele opt echipe se vor califica direct în optimi, în timp ce ocupantele locurilor 9-24 vor juca meciuri de baraj. Restul echipelor sunt eliminate din competițiile europene.
FCSB a rămas doar cu victoria din meciul cu Go Ahead Eagles, iar apoi au urmat înfrângerile cu Young Boys Berna, Bologna și FC Basel. Ultimele rezultate au pus-o pe FCSB într-o poziție dificilă, iar calculele pentru calificare sunt complicate.
În acest moment, diferența față de locul 24, ocupat de Bologna, este de doar 2 puncte, dar statisticienii de la Football Meets Data se arată sceptici că FCSB va reuși să își îmbunătățească parcursul european și să mai obțină calificarea
Conform simulărilor făcute de statisticieni, FCSB are 11% șanse să termine pe unul dintre locurile 9-24. În ce privește clasarea pe primele opt poziții, șansele sunt sub 0.1%.
Steaua Roșie Belgrad, următoarea adversară
FCSB va disputa următorul meci din Europa League pe 27 noiembrie, în deplasare cu Steaua Roșie Belgrad. Nici sârbii nu s-au descurcat mult mai bine decât FCSB în Europa League și au 4 puncte acumulate.
Chiar și așa, la Belgrad se câștigă destul de greu, astfel că diferența de cote la victorie pe site-urile cu pariuri fotbal este foarte mare. Practic, FCSB ar întâlni un nume important de pe continent, dar forma slabă arătată în acest sezon a făcut ca victoria celor de la FCSB să aibă o cotă de peste 6.00.
· victorie Steaua Roșie Belgrad – cota 1.55
· egal – cota 4.01
· victorie FCSB – cota 6.17
Aflată pe locul 26 în clasamentul din Europa League, Steaua Roșie Belgrad a reușit să o învingă în ultima etapă, pe teren propriu, pe Lille, cu 1-0. Înainte de acest meci, Steaua Roșie a pierdut cu două echipe din Portugalia: 0-2 cu Braga și 1-2 cu FC Porto.
La debutul în competiție, sârbii au remizat cu Celtic, scor 1-1. Așadar, echipa din capitala Serbiei este neînvinsă în meciurile de pe teren propriu din acest sezon, ceea ce va îngreuna misiunea campioanei României.
Steaua Roșie Belgrad are un lot evaluat de Transfermarkt la 81,3 milioane de euro, în care cel mai valoros jucător este mijlocașul defensiv Tomas Handel, cotat la 10 milioane de euro. Lotul celor de la FCSB este cotat la 48,4 milioane de euro.
Ce meciuri va mai disputa FCSB în Europa League:
· Feyenoord (acasă, 11 decembrie)
· Dinamo Zagreb (deplasare, 22 ianuarie)
· Fenerbahce (acasă, 29 ianuarie)
Va menaja FCSB titularii?
În ultimii ani, în momentul în care și-a dat seama că nu mai are șanse în cupele europene, FCSB a decis să menajeze titularii, indiferent de consecințe. Prioritatea celor de la FCSB devine, astfel, campionatul, în condițiile în care echipa s-a apropiat de pozițiile de play-off, după un start ratat de sezon. În aceste condiții, nu ar fi surprinzător ca FCSB să menajeze titularii în meciurile cu Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce.
FCSB este la mare distanță de prima poziție a clasamentului din Superliga, motiv pentru care nu își mai dorește pași greșiți. Va trata cu seriozitate maximă competițiile interne, în așa fel încât să fie sigură de calificarea în cupele europene și în stagiunea următoare, în cazul în care nu va putea să câștige titlul pentru al treilea an la rând.
