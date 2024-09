Cum arată soţia lui Florin Prunea. Imagini rare cu femeia pe care fostul portar o iubeşte enorm - Antena Sport

Galerie (47) Cum arată soţia lui Florin Prunea. Imagini rare cu femeia pe care fostul portar o iubeşte enorm Florin Prunea / Hepta Cum arată soţia lui Florin Prunea. Imagini rare cu femeia pe care fostul portar o iubeşte enorm. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Lidia Prunea, spre deosebire de Florin Prunea, este o persoană extrem de discretă şi rareori apare în spaţiul public alături de soţul său. Lidia şi Florin Prunea au o căsnicie perfectă, deşi în de-a lungul timpului au mai intervenit şi anumite probleme în cuplu. Până la urmă, cei doi au avut înţelepciunea să treacă peste orice problemă şi se iubesc în continuare ca la început. (VEZI IMAGINI RARE CU SOŢIA LUI FLORIN PRUNEA ÎN GALERIA FOTO) Cum arată soţia lui Florin Prunea Lidia Prunea este prientenă foarte bună cu Mariana Lăcătuş, soţia lui Marius Lăcătuş. Chiar Florin Prunea a fost cel care a făcut această dezvăluire. De altfel, cei doi au o relaţie de prietenie, deşi au jucat la marile rivale din fotbalul românesc: Steaua şi Dinamo. „N-aveau cum să nu se înțeleagă. Păi, dacă erau de la 500 de kilometri de București și de la 7 kilometri una de alta? Ele nu se cunoșteau, nu s-au cunoscut înainte. În București suntem vecini, la 200 de metri”, a spus Prunea, în trecut, la digisport.ro. „Eu cred că este un lucru foarte important. Decât să mergi la masă și ele să se uite strâmb una la alta, mai bine nu mai mergi! Dar noi ne-am simțit bine tot timpul împreună, nu au fost niciodată probleme de genul acesta„, a spus şi Marius Lăcătuş. Reclamă

Florin Prunea, dezvăluire spectaculoasă: „`Băi, Florine, din cauza ta am divorțat. Am aruncat cu televizorul pe geam`”

Florin Prunea a făcut o dezvăluire spectaculoasă după ce Vlad Chiricheş a fost înjurat de fanii gazdelor, în Oţelul – FCSB 0-2. Fostul portar şi-a adus aminte de perioada din fotbalul românesc după gafa făcută în România – Suedia, în sferturile Campionatului Mondial din 1994.

„Trebuie să se obișnuiască din nou Chiricheș cu fotbalul românesc, cu atmosfera, unii te mai înjură. Un suporter al Oțelului a divorțat din cauza mea. M-a înjurat toată repriza. Și la pauză i-am zis: «Mai poți, fratele meu?».

Și el îmi zice «Băi, Florine, din cauza ta am divorțat. Am aruncat cu televizorul pe geam și m-am certat cu nevastă-mea și am divorțat». Îți dai seama unde s-a ajuns? Și i-am zis «Bine, mă, înjură-mă până la capăt cum vrei tu».

Ca să vezi cum este viața. O minge simplă. Eu nu l-am văzut pe Kenneth Anderson, că dacă-l vedeam… Eu nici n-am sărit. O calitate de bază a mea era detenta, eu aveam forță bună în picioare. Eram și pe reflex, dar săream mult de la pământ. Dar la faza aia nici nu am sărit prea mult”, a spus Prunea pentru sursa citată mai sus.

