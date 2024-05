Cunoscutul milionar român ajuns la sapă de lemn, ca Irinel Columbeanu, a primit o altă lovitură! - Antena Sport

„Îmi este foarte greu cu el, are și o demență, este senil. Vorbește cu extratereștrii, ne-a spus că a văzut un șarpe în pat. El crede că este milionar, că are casă și afaceri la București, spune că vrea să se întoarcă la casa lui și că este sechestrat. Delirează. Când este lucid, se vede că este un om cult, că are cultură generală”, a declarat, recent, Laura Rădulescu, pentru sursa citată.

„Nu poate să accepte ce s-a întâmplat cu fosta soție, că i-a luat tot”

„Nu l-a mai primit nimeni, nu a mai avut casă, nu a mai avut masă, n-are o pensie de pe urma a ce a muncit, nu are absolut nimic. Nu a avut nici măcar buletin, a trebuit să îl iau în spațiu ca să intre cumva în rândul lumii, ca să pot să iau o rețetă de la medic, pentru că nu aparținea de nimic.

Nu poate să accepte ce s-a întâmplat cu fosta soție, că i-a luat tot. O să încerc și un proces împotriva ei. Indiferent că el i-a dat procură că poate să vândă, acolo scrie în favoarea lui, și la cel mai bun preț, și cu cotă parte”, a mai declarat Laura Rădulescu pentru sursa citată.

Alex Rădulescu ar avea numai o pensie de invaliditate, gradul 1. Şi cazul lui Irinel Columbeanu a atras atenţia publică, după ce fostul milionar de la Izvorani a rămas fără întreaga avere. Irinel Columbeanu locuieşte acum într-un azil din Snagov. Nu îşi permite să plătească azilul, având şi poprire pe pensie, aşa că prietenii i-au sărit în ajutor.