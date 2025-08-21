Gigi Becali n-a renunțat la visul "Ianis Hagi la FCSB": "El, oricând vrea, dă un telefon Gică" - Antena Sport

FCSB a efectuat în urmă cu puțin timp cel mai recent transfer al verii, cel al lui Mamadou Thiam de la “U” Cluj. Cu patru jucători aduși în această perioadă de mercato, Gigi Becali nu și-a mai manifestat recent interesul pentru vreun fotbalist, deși dorința sa de a-l aduce pe Ianis Hagi stă în picioare.

Acum, patronul FCSB și-a reconfirmat interesul pe care îl are pentru fiul lui Gică Hagi, care în continuare își caută echipă după despărțirea de Glasgow Rangers.

Becali nu îi spune “nu” lui Ianis Hagi

Fotbalistul de 26 de ani a fost o “țintă” pentru latifundiarul din Pipera încă de când a rămas liber de contract în luna iunie. Acum două luni, Becali a vorbit despre cum i-a propus fiului “Regelui” să vină la echipa sa, însă Ianis l-a refuzat politicos.

Jucătorul se află însă într-o situație mult mai dificilă acum decât în iunie, deoarece încă nu a reușit să își găsească echipă, în contextul în care majoritatea campionatelor au început. Hagi a fost dorit de Edi Iordănescu la Legia Varșovia, însă românul a refuzat prin prisma pretențiilor financiare pe care le are. În plus, Ianis își dorește și să evolueze la o echipă bună, el preferând un club din Top 5, acesta fiind alt motiv pentru care paleta sa de opțiuni e mult mai restrânsă.

Cu toate acestea, Gigi Becali îl așteaptă și acum la FCSB pe Ianis, aspect transmis de patron în cadrul unei emisiuni: