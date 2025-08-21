Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali n-a renunțat la visul "Ianis Hagi la FCSB": "El, oricând vrea, dă un telefon Gică" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali n-a renunțat la visul “Ianis Hagi la FCSB”: “El, oricând vrea, dă un telefon Gică”

Gigi Becali n-a renunțat la visul “Ianis Hagi la FCSB”: “El, oricând vrea, dă un telefon Gică”

Andrei Nicolae Publicat: 21 august 2025, 12:02

Comentarii
Gigi Becali n-a renunțat la visul Ianis Hagi la FCSB: El, oricând vrea, dă un telefon Gică

Gigi Becali - Ianis Hagi / Colaj Antena Sport + Profimedia

FCSB a efectuat în urmă cu puțin timp cel mai recent transfer al verii, cel al lui Mamadou Thiam de la “U” Cluj. Cu patru jucători aduși în această perioadă de mercato, Gigi Becali nu și-a mai manifestat recent interesul pentru vreun fotbalist, deși dorința sa de a-l aduce pe Ianis Hagi stă în picioare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum, patronul FCSB și-a reconfirmat interesul pe care îl are pentru fiul lui Gică Hagi, care în continuare își caută echipă după despărțirea de Glasgow Rangers.

Becali nu îi spune “nu” lui Ianis Hagi

Fotbalistul de 26 de ani a fost o “țintă” pentru latifundiarul din Pipera încă de când a rămas liber de contract în luna iunie. Acum două luni, Becali a vorbit despre cum i-a propus fiului “Regelui” să vină la echipa sa, însă Ianis l-a refuzat politicos.

Jucătorul se află însă într-o situație mult mai dificilă acum decât în iunie, deoarece încă nu a reușit să își găsească echipă, în contextul în care majoritatea campionatelor au început. Hagi a fost dorit de Edi Iordănescu la Legia Varșovia, însă românul a refuzat prin prisma pretențiilor financiare pe care le are. În plus, Ianis își dorește și să evolueze la o echipă bună, el preferând un club din Top 5, acesta fiind alt motiv pentru care paleta sa de opțiuni e mult mai restrânsă.

Cu toate acestea, Gigi Becali îl așteaptă și acum la FCSB pe Ianis, aspect transmis de patron în cadrul unei emisiuni:

Reclamă
Reclamă

[Ianis Hagi rămâne o variantă?] Asta o să vedem. Dacă am spus că portiţa e deschisă pentru el oricând, cum să o închid? El, oricând vrea, dă un telefon Gică şi zice: «Băi, Gigi, Ianis vine la FCSB». Eu, imediat, pac-pac“, a spus patronul FCSB, potrivit orangesport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
Observator
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
12:48
Lovitură pentru Adrian Mititelu! FCU Craiova poate fi exclusă din toate competiţiile pe 3 septembrie
12:35
România poate da peste Giannis Antetokounmpo în preliminariile Cupei Mondiale FIBA. Cum arată grupa
11:59
Aberdeen – FCSB LIVE TEXT (21:45). Campioana, la un pas de faza principală Europa League. Echipele probabile
11:43
“90% din angajați nu au fost de acord”. Ies la iveală detalii despre venirea lui Hamilton la Ferrari
11:27
Marius Şumudică, interzis la Rapid? Ce s-a întâmplat după ce Denis Ciobotariu l-a lăudat pe fostul antrenor
11:09
Mauro Pederzoli, profund impresionat de Costel Gâlcă: “Un profesionist fantastic”. Ce a spus despre Giulești
Vezi toate știrile
1 Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali 2 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 3 Anunțul momentului pentru Dinamo! Răzvan Burleanu a dat vestea: “N-ați avut o poziție oficială” 4 Răzvan Burleanu, prima reacţie după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: “Vina a fost recunoscută” 5 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa 6 Florin Prunea, discurs dur după ce Mamadou Thiam a semnat cu FCSB: “Nu e în regulă! Vor sufla şi în iaurt”
Citește și
Cele mai citite
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”