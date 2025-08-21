România poate da peste Giannis Antetokounmpo în preliminariile Cupei Mondiale FIBA. Cum arată grupa - Antena Sport

Închide meniul
România poate da peste Giannis Antetokounmpo în preliminariile Cupei Mondiale FIBA. Cum arată grupa

Andrei Nicolae Publicat: 21 august 2025, 12:35

România poate da peste Giannis Antetokounmpo în preliminariile Cupei Mondiale FIBA. Cum arată grupa

Selecționata de baschet masculin a României / Facebook Federația Română de Baschet

Selecţionata masculină de baschet a României a câştigat Grupa E din faza a doua a precalificărilor Cupei Mondiale FIBA din 2027, după ce Macedonia de Nord a învins Ungaria cu 82-75, miercuri, în ultimul meci.

România își câștigase din urmă cu o etapă locul în preliminariile pentru FIBA World Cup, iar acum s-a stabilit clasamentul final.

România, cu Grecia, Muntenegru și Portugalia în preliminarii

România a încheiat cu 7 puncte (80-72 şi 79-66 cu Macedonia de Nord, 76-64 şi 66-86 cu Ungaria), fiind urmată de Ungaria, 6 puncte, şi Macedonia de Nord, 5 puncte.

Astfel, “vulturii” vor juca în Grupa B a preliminariilor CM 2027, alături de Grecia, Muntenegru şi Portugalia. România va debuta pe 27 noiembrie, în deplasare contra Greciei, iar apoi va juca acasă cu Muntenegru, pe 30 noiembrie. Celelalte meciuri vor avea loc anul viitor, în deplasare cu Portugalia (27 februarie), acasă cu Portugalia (2 martie), acasă cu Grecia (2 iulie) şi în deplasare cu Muntenegru (5 iulie).

Duelurile împotriva naționalei Greciei lansează posibilitatea ca jucătorii României să dea peste Giannis Antetokounmpo în preliminariile pentru Cupa Mondială. Ambele meciuri se vor juca în momentul în care sezonul din NBA este în plină desfășurare, însă rămâne de văzut cum va gestiona situața superstarul lui Milwaukee Bucks.

Primele trei clasate în grupă merg în faza a doua a preliminariilor, potrivit agerpres.ro.

