Decizie radicală anunțată de Bebeto, după ce l-a făcut praf pe Laurențiu Reghecampf. Viața fiului Anamariei Prodan se schimbă - Antena Sport

„Nu vreau să rămân în țară. Cred că de anul viitor o să plec pe afară. Vorba era să plec ba la Copenhaga sau Abu Dhabi. Nu știu. Am foarte multe opțiuni și o să decid cu mama până la urmă. Mama este tot„, a declarat Bebeto pentru ego.ro.

Adolescentul a jucat în filmul Anamariei Prodan, dar fotbalul rămâne marea lui pasiune. Bebeto este legitimat la ACS Olimpic Snagov.

„Îmi place mult (n.r. actoria). Cred că aș putea să fac și asta. Este bine să am mai multe alegeri. Dacă am și actoria ca alegere ar fi extraordinar. Au zis mulți oameni că sunt bun pe actorie și cred că de aia zic că mă mai prefac și pe teren. Că mă mai tăvălesc și eu pe acolo puțin ca să scot un fault. Uneori trebuie

Abia am făcut 15 ani și mama deja spune că am 16. Nu. De abia am făcut 15 ani. Deja am trecut cumva la seniori. Adică m-au luat la echipa mare, am jucat câteva meciuri și mai joc și la vârsta mea. Deci într-un fel joc la ambele momentan. Dar așa este la tineret„, a mai spus Reghecampf Jr.

Bebeto a mai locuit o perioadă la arabi, în perioada în care Laurențiu Reghecampf o antrena pe Al Hilal (2014-2015).

Incredibil cum l-a numit Bebeto pe Laurenţiu Reghecampf Bebeto a debutat la seniori şi a evoluat în meciul dintre Olimpic Snagov şi ACS LPS HD Clinceni, meci din Liga a 4-a a Ilfov. Întrebat despre Laurenţiu Reghecampf, după primul său meci la seniori, Bebeto a oferit un răspuns tranşant. Acesta l-a numit pe tatăl său „domn” şi îşi doreşte să nu îi mai fie asociată imaginea cu a tatălui lui. De asemenea, Bebeto a mai transmis un mesaj de mulţumire pentru cei care i-au fost alături, şi le-a dedicat ziua debutului la seniori mamei şi surorilor lui. În privinţa lui Laurenţiu Reghecampf, Bebeto a mai dezvăluit că antrenorul nu i-a scris niciun mesaj pentru a-l felicita, în urma primului său meci din Liga a 4-a. „Sunt foarte fericit și recunoscător antrenorilor mei, lui Tomy Neubert, care se ocupă suplimentar de mine, lui Roberto Iancu, care face pregătire individuală cu mine, conducerii echipei Olimpic Snagov, care mi-a dat această șansă atât de mare, mamei mele care trăiește pentru mine și pentru surorile mele, surorilor mele pe care le iubesc enorm și tuturor celor care au avut încredere în mine. Mulțumesc colegilor mei care mă ajută zi de zi și mă susțin. Azi este despre mine, mama si surorile mele. Domnul despre care mă întrebați (n.r.- Laurențiu Reghecampf) nu mi-a dat nici măcar un mesaj de felicitare sau un mesaj de la mulți ani în toți anii ăștia! Vă rog să nu mai asociați imaginea mea și a familiei mele cu acest domn”, a declarat Bebeto Reghecampf, conform digisport.ro. Laurențiu Reghecampf este în prezent într-o relație cu Corina Caciuc, cea cu care are un băiat, pe Liam. Iubita lui „Reghe” este însărcinată din nou.

