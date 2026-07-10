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Didier Deschamps a vorbit despre accidentarea lui Kylian Mbappe după Franța – Maroc 2-0: „A avut o problemă!”

Alex Ioniță Publicat: 10 iulie 2026, 1:43

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Didier Deschamps a vorbit despre accidentarea lui Kylian Mbappe după Franța – Maroc 2-0: A avut o problemă!”

FOTO: CAPTURĂ ANTENA 1

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Didier Deschamps a oferit prima reacție după Franța – Maroc 2-0, meci care a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Selecționerul naționalei din Hexagon a vorbit și despre accidentarea lui Kylian Mbappe.

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Superstarul de la Real Madrid a acuzat dureri în minutul 79 al întâlnirii de la Boston. El a fost înlocuit la scurt timp de Didier Deschamps.

Ce a spus Didier Deschamps despre accidentara lui Kylian Mbappe

După meci, Deschamps s-a declarat mulțumit de victoria obținută de Franța. De asemenea, a menționat și că Mbappe a acuzat o problemă la gleznă și a ales să îl scoată de pe teren, pentru a nu risca o accidentare gravă.

Până la final, Mbappe a fost surprins cu o pungă de gheață în zona afectată, însă la finalul partidei, superstarul s-a bucurat alături de colegii săi, semn că accidentarea nu este una gravă.

„Cred că trei semifinale consecutive reprezintă deja o performanță importantă, chiar dacă pare ceva firesc și logic. Am jucători foarte valoroși. Este un lucru bun.

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A fost un meci complicat astăzi. Ratarea penalty-ului și ocaziile pe care nu le-am fructificat ne-au făcut viața mai grea. Kylian a reacționat foarte bine și a marcat. Suntem acolo unde ne doream să fim. Ne vom recupera bine și vom vedea mâine cine va fi adversarul nostru.

Kylian a avut o mică problemă la gleznă și a resimțit ceva dureri. Manu Koné a primit o lovitură la genunchi și a avut și crampe. În schimb, Warren Zaïre-Emery a revenit foarte, foarte bine, ceea ce este o veste excelentă. Toți trebuie să fie pregătiți, iar cei care nu joacă se antrenează alături de restul lotului.

Acesta este lucrul unic în sport și în fotbal: creezi emoții și le împărtășești cu ceilalți. Îmi imaginez că există multă pasiune în Franța, chiar dacă noi trăim în propria noastră bulă aici. Jucătorii au datoria de a face tot posibilul pentru a ajunge cât mai departe. Este o etapă importantă, însă suntem încă în semifinale”, a spus Didier Deschamps, la finalul meciului cu Maroc.

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Franța – Maroc 2-0

Meciul Franța – Maroc, încheiat cu scorul de 2-0, a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Partida a contat pentru sferturile de finală ale Cupei Mondiale.

Franța a deschis scorul în minutul 60 al duelului de la Boston, prin Kylian Mbappe. Scorul final a fost stabilit de Ousmane Dembele, care a marcat 6 minute mai târziu.

După acest succes, Franța s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial, acolo unde se va duela cu câștigătoarea sfertului de finală dintre Spania și Belgia.

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