Didier Deschamps a vorbit despre accidentarea lui Kylian Mbappe după Franța – Maroc 2-0: „A avut o problemă!”

Didier Deschamps a oferit prima reacție după Franța – Maroc 2-0, meci care a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Selecționerul naționalei din Hexagon a vorbit și despre accidentarea lui Kylian Mbappe.

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Superstarul de la Real Madrid a acuzat dureri în minutul 79 al întâlnirii de la Boston. El a fost înlocuit la scurt timp de Didier Deschamps.

Ce a spus Didier Deschamps despre accidentara lui Kylian Mbappe

După meci, Deschamps s-a declarat mulțumit de victoria obținută de Franța. De asemenea, a menționat și că Mbappe a acuzat o problemă la gleznă și a ales să îl scoată de pe teren, pentru a nu risca o accidentare gravă.

Până la final, Mbappe a fost surprins cu o pungă de gheață în zona afectată, însă la finalul partidei, superstarul s-a bucurat alături de colegii săi, semn că accidentarea nu este una gravă.

„Cred că trei semifinale consecutive reprezintă deja o performanță importantă, chiar dacă pare ceva firesc și logic. Am jucători foarte valoroși. Este un lucru bun.