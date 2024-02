Drama cutremurătoare pe care a trăit-o soţia naşului milionar al lui Cristi Borcea: "Nu doresc nimănui aşa ceva" - Antena Sport

Reclamă

Sunt recunoscătoare că am reușit să rămân întreagă la minte, deși sufletul îmi era frânturi, dar am știut și am simțit că va veni ziua în care am să îmi strâng în brațe copilul și că trebuie să mă ridic, să merg mai departe, să lupt, să nu renunț și să nu uit că Dumnezeu este lumină și iubire!

Nu am apelat la niciun ajutor, doar la cel divin. Dumnezeu mi-a arătat că sunt mai puternică decât știam și Îi mulțumesc că nu m-a părăsit niciodată”, a declarat Irina Nicolae pentru viva.ro.

Cine este Marius Vizer, soţul Irinei Nicolae

Marius Vizer este un om de afaceri româno-austriac, care ocupă din 2007 funcţia de preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Judo, sport pe care l-a practicat în tinereţe. Marius Vizer a fost reales în 2021 pentru un nou mandat în fruntea Federaţiei Internaţionale de Judo.

„Împreună, în următorii patru ani, vom face lucrurile mai bine şi vom susţine şi mai puternic federaţiile naţionale şi continentale .Cred că prin unitate, încredere şi solidaritate putem ridica judoul la nivelul următor. Asta vom face începând de azi”, a fost mesajul lui Marius Vizer, după ce a fost reales în fruntea forului internaţional, conform digisport.ro.

Irina Nicolae era foarte cunoscută în România în anii 2000, când cânta în trupa ASIA

Irina, actuala soţie a lui Marius Vizer, a fost una dintre componentele trupei ASIA, una dintre cele mai iubite la începutul anilor 2000. „Ia cu tine şi inma mea!”, „Dă-mi nopțile înapoi” sau „Sună periculos” sunt hit-urile care i-au extaziat pe români.

Chiar dacă a ajuns la vârsta de 45 de ani, soţia lui Marius Vizer este de o frumuseţe răpitoare. Anii nu au trecut peste fosta componentă a trupei ASIA, care arată la fel de bine ca în tinereţe. Irina Nicolae este o prezenţă constantă în sălile de sport din Budapesta, acolo unde locuieşte alături de soţul său. Irina Nicolae şi Marius Vizer sunt naşii de cununie ai cuplului Valentina Pelinel – Cristi Borcea Valentina Pelinel şi Cristi Borcea s-au căsătorit la Budapesta, iar naşii lor sunt Irina Nicolae şi Marius Vizer. Cele două cupluri sunt foarte apropiate. Petrecerea organizată cu ocazia nunţii Valentinei Pelinel cu Cristi Borcea a avut loc la unul dintre cele mai luxoase restaurante din Budapesta, Gundel. Printre invitaţii de la nuntă s-au numărat şi oamenii de fotbal Victor Piţurcă, Giovanni Becali şi Gigi Neţoiu, buni prieteni ai lui Cristi Borcea.

