Jannik Sinner, anunţ despre participarea la US Open după ce s-a retras în finala de la Cincinnati - Antena Sport

Jannik Sinner, liderul ATP, a confirmat că îşi va apăra titlul la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care începe duminică la New York, după ce a abandonat luni în finala turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (Ohio).
Campionul italian, care este înscris şi în turneul de dublu mixt din cadrul US Open, a avut o stare de slăbiciune în finala cu Carlos Alcaraz de la Cincinnati şi a abandonat la scorul de 5-0 pentru iberic.
Jannik Sinner, anunţ despre participarea la US Open
Numărul unu mondial nu s-a prezentat apoi la conferinţa de presă, dar a transmis un comunicat în care a dat asigurări că va fi prezent la US Open.
‘‘Iubesc turneele de Grand Slam; sunt cele mai importante turnee ale sezonului şi ale carierei mele (…). US Open va fi greu, dar aştept cu nerăbdare să fiu acolo dacă sunt pregătită fizic şi mental. Sunt cu siguranţă pregătit pentru asta (US Open), principalul meu obiectiv este în Statele Unite. Recuperarea este cel mai important lucru acolo”, a scris Sinner în comunicat.
Nu se ştie încă dacă Sinner, care ar urma să facă pereche la dublu mixt cu Katerina Siniakova, va juca şi la dublu mixt, competiţie care debutează de marţi.
Turneul de dublu mixt şi-a mărit spectaculos premiile, astfel că învingătorii vor împărţi un cec de un milion dolari.
Carlos Alcaraz, campion la Cincinnati după abandonul lui Jannik Sinner
Carlos Alcaraz a cucerit titlul de la Cincinnati, după ce finala cu Jannik Sinner care se anunța una extrem de spectaculoasă s-a încheiat după doar 22 de minute. Italianul a acuzat probleme și nu a mai putut continua meciul din SUA, astfel că totul s-a încheiat din primul set.
Alcaraz a ținut să își exprime părerea de rău cu privire la ce s-a întâmplat și a scris pe cameră după meci mesajul “Scuze, Jannik“.