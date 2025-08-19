Ce a spus Mihai Stoica despre Siyabonga Ngezana, după gafa uriaşă din derby-ul cu Rapid: "Am curaj să fac pariu" - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit declaraţii despre Siyabonga Ngezana, după ce fundaşul a gafat incredibil în finalul derby-ului dintre Rapid şi FCSB, derby încheiat cu scorul de 2-2.

Ngezana a încercat să-l dribleze pe Andrei Borza, în marginea careului, însă a pierdut balonul. Fundaşul de la Rapid i-a pasat în careu lui Elvir Koljic, care a reuşit astfel să egaleze în minutul 90+2.

Ce a spus Mihai Stoica despre Siyabonga Ngezana, după gafa uriaşă din derby-ul cu Rapid

Mihai Stoica s-a declarat convins de faptul că aceasta va fi ultima gafă pe care Siyabonga Ngezana o va comite. El a confirmat faptul că fundaşul sud-african nu va fi scos din primul 11 al FCSB-ului.

Totodată, Mihai Stoica este sigur şi de faptul că nici Mihai Popescu nu va mai greşi, după un început modest de sezon al campioanei.

“Ce e mai bine pentru Ngezana? Să joace, fără discuție. Un fundaș central care face o astfel de gafă nu o să o mai facă niciodată.