Ce a spus Mihai Stoica despre Siyabonga Ngezana, după gafa uriaşă din derby-ul cu Rapid: "Am curaj să fac pariu" - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit declaraţii despre Siyabonga Ngezana, după ce fundaşul a gafat incredibil în finalul derby-ului dintre Rapid şi FCSB, derby încheiat cu scorul de 2-2.
Ngezana a încercat să-l dribleze pe Andrei Borza, în marginea careului, însă a pierdut balonul. Fundaşul de la Rapid i-a pasat în careu lui Elvir Koljic, care a reuşit astfel să egaleze în minutul 90+2.
Ce a spus Mihai Stoica despre Siyabonga Ngezana, după gafa uriaşă din derby-ul cu Rapid
Mihai Stoica s-a declarat convins de faptul că aceasta va fi ultima gafă pe care Siyabonga Ngezana o va comite. El a confirmat faptul că fundaşul sud-african nu va fi scos din primul 11 al FCSB-ului.
Totodată, Mihai Stoica este sigur şi de faptul că nici Mihai Popescu nu va mai greşi, după un început modest de sezon al campioanei.
“Ce e mai bine pentru Ngezana? Să joace, fără discuție. Un fundaș central care face o astfel de gafă nu o să o mai facă niciodată.
Am curaj să fac pariu că nici Mihai Popescu, care a făcut câteva erori, nu le va repeta. Asta e ce se poate obține bun dintr-un meci de genul ăsta. Vor juca foarte simplu de acum”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Mihai Stoica a spus de ce FCSB nu a învins Rapidul
Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica, a vorbit despre derby-ul roş-albaştrilor cu Rapid. Campioana României a condus cu 2-0, dar s-a văzut egalată.
“Un meci aproape perfect, stricat de un jucător. E clar că-l culpabilizează toată lumea, pentru că la golul al doilea e o greşeală impardonabilă. A făcut o greşeală intenţionată, că în loc să joace simplu, ca un fundaş de naţională cum este…