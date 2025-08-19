Ce a spus Mihai Stoica despre Siyabonga Ngezana, după gafa uriaşă din derby-ul cu Rapid: "Am curaj să fac pariu" - Antena Sport

Închide meniul
Ce a spus Mihai Stoica despre Siyabonga Ngezana, după gafa uriaşă din derby-ul cu Rapid: “Am curaj să fac pariu”

Publicat: 19 august 2025, 10:39

Mihai Stoica, în timpul unui meci / Profimedia

Mihai Stoica a oferit declaraţii despre Siyabonga Ngezana, după ce fundaşul a gafat incredibil în finalul derby-ului dintre Rapid şi FCSB, derby încheiat cu scorul de 2-2.

Ngezana a încercat să-l dribleze pe Andrei Borza, în marginea careului, însă a pierdut balonul. Fundaşul de la Rapid i-a pasat în careu lui Elvir Koljic, care a reuşit astfel să egaleze în minutul 90+2.

Mihai Stoica s-a declarat convins de faptul că aceasta va fi ultima gafă pe care Siyabonga Ngezana o va comite. El a confirmat faptul că fundaşul sud-african nu va fi scos din primul 11 al FCSB-ului.

Totodată, Mihai Stoica este sigur şi de faptul că nici Mihai Popescu nu va mai greşi, după un început modest de sezon al campioanei.

“Ce e mai bine pentru Ngezana? Să joace, fără discuție. Un fundaș central care face o astfel de gafă nu o să o mai facă niciodată.

Am curaj să fac pariu că nici Mihai Popescu, care a făcut câteva erori, nu le va repeta. Asta e ce se poate obține bun dintr-un meci de genul ăsta. Vor juca foarte simplu de acum”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Mihai Stoica a spus de ce FCSB nu a învins Rapidul

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica, a vorbit despre derby-ul roş-albaştrilor cu Rapid. Campioana României a condus cu 2-0, dar s-a văzut egalată.

“Un meci aproape perfect, stricat de un jucător. E clar că-l culpabilizează toată lumea, pentru că la golul al doilea e o greşeală impardonabilă. A făcut o greşeală intenţionată, că în loc să joace simplu, ca un fundaş de naţională cum este…

Nu mai spun că puteam să mai luăm gol şi să pierdem meciul. Nu se reproşează la noi în vestiar. Ngezana a jucat doi ani perfect, dar acum s-a întâmplat. Mulţi au făcut greşeli şi am trecut peste toate.

Când se alege praful… Fane (n.r. Târnovanu) respinge mingea în pieptul lui (n.r. în Koljic). Îmi pare rău că din minutul 46 până la golul al doilea, cu excepţia a două sclipiri ale lui Dobre, am dominat copios la toate capitolele”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

