Lionel Messi revine în lotul naţionalei Argentinei. Noul star al lui Real Madrid, convocat şi el - Antena Sport

Starul Lionel Messi şi talentatul Franco Mastantuono, noul jucător al echipei Real Madrid, se numără printre cei 31 de fotbalişti convocaţi de selecţionerul Lionel Scaloni pentru ultimele două meciuri ale Argentinei în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, la care campioana mondială en titre este deja calificată.

Între cei 31 de jucători convocaţi se află şi 18 care au făcut parte din lotul care câştiga trofeul în 2022.

Lionel Messi revine în lotul naţionalei Argentinei

În ultimele sale partide din această campanie, Argentina va juca pe 4 septembrie cu Venezuela, la Buenos Aires, şi pe 9 septembrie în deplasare cu Ecuadorul.

Messi revine în lot după ce a ratat meciurile din iunie cu Chile (1-0) şi Columbia (1-1), din cauza unei accidentări. Mastantuono a fost convocat pentru a doua oară la naţionala albiceleste, o altă noutate fiind Claudio ”Diablito” Echeverri, component al echipei Manchester City.

Alte noutăţi sunt Alan Varela (Porto), Nicolas Paz (Como) şi Valentin Carboni (Genoa), alături de revenirile lui Gonzalo Montiel, Marcos Acuna şi Julio Soler.