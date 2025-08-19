Lionel Messi revine în lotul naţionalei Argentinei. Noul star al lui Real Madrid, convocat şi el - Antena Sport

Închide meniul
Lionel Messi revine în lotul naţionalei Argentinei. Noul star al lui Real Madrid, convocat şi el

Publicat: 19 august 2025, 11:28

Lionel Messi, în timpul unui meci al naţionalei Argentinei/ Profimedia

Starul Lionel Messi şi talentatul Franco Mastantuono, noul jucător al echipei Real Madrid, se numără printre cei 31 de fotbalişti convocaţi de selecţionerul Lionel Scaloni pentru ultimele două meciuri ale Argentinei în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, la care campioana mondială en titre este deja calificată.

Între cei 31 de jucători convocaţi se află şi 18 care au făcut parte din lotul care câştiga trofeul în 2022.

În ultimele sale partide din această campanie, Argentina va juca pe 4 septembrie cu Venezuela, la Buenos Aires, şi pe 9 septembrie în deplasare cu Ecuadorul.

Messi revine în lot după ce a ratat meciurile din iunie cu Chile (1-0) şi Columbia (1-1), din cauza unei accidentări. Mastantuono a fost convocat pentru a doua oară la naţionala albiceleste, o altă noutate fiind Claudio ”Diablito” Echeverri, component al echipei Manchester City.

Alte noutăţi sunt Alan Varela (Porto), Nicolas Paz (Como) şi Valentin Carboni (Genoa), alături de revenirile lui Gonzalo Montiel, Marcos Acuna şi Julio Soler.

Un nume neaşteptat este cel al atacantului Jose Manuel Lopez (1,90 metri, 24 ani), care joacă la echipa braziliană Palmeiras din 2022, pentru care a marcat 47 de goluri în 156 de partide.

Argentina conduce în clasamentul preliminariilor sud-americane, cu 35 de puncte, zece mai mult decât Ecuador şi Brazilia.

Lotul convocat de Scaloni:

Portari: Emiliano Martinez (Aston Villa/Anglia), Walter Benitez (Crystal Palace/Anglia), Geronimo Rulli (Olympique Marseille/Franţa);

Fundaşi: Cristian Romero (Tottenham Hotspur/Anglia), Nicolas Otamendi (Benfica/Portugalia), Nahuel Molina (Atletico Madrid/Spania), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille/Franţa), Juan Foyth (Villarreal/Spania), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon/Franţa), Marcos Acuna (River Plate), Julio Soler (Bournemouth/Anglia), Facundo Medina (Olympique Marseille/Franţa);

Mijlocaşi: Alexis Mac Allister (Liverpool/Anglia), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/Germania), Alan Varela (FC Porto/Portugalia), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atletico Madrid/Spania), Nicolas Paz (Como/Italia), Rodrigo De Paul (Inter Miami/SUA), Giovani Lo Celso (Real Betis Sevilla/Spania), Claudio Echeverri (Manchester City/Anglia), Franco Mastantuono (Real Madrid/Spania), Valentín Carboni (Genoa/Italia);

Atacanţi: Giuliano Simeone (Atletico Madrid/Spania), Angel Correa (Tigres/Mexic), Julian Alvarez (Atletico Madrid/Spania), Nicolas Gonzalez (Juventus/Italia), Lionel Messi (Inter Miami/SUA), Lautaro Martinez (Inter Milano/Italia), Jose Manuel Lopez (Palmeiras/Brazilia).

Franco Mastantuono nu a ezitat la prezentarea la Real Madrid: “Cel mai bun din lume e Messi”

La Real Madrid, Mastantuono va purta numărul 30, număr care este, de obicei, rezervat echipei secunde a formaţiei de pe Santiago Bernabeu. Asta înseamnă că Real Madrid a păstrat un loc pentru un posibil nou transfer vara aceasta. Mastantuono a purtat 30 şi la River Plate, sezonul trecut.

“I-am cerut preşedintelui acest număr şi sunt nerăbdător să îl port. e un număr special”, a spus Mastantuono, potrivit marca.com.

Tot la prezentarea sa, Mastantuono a vorbit despre Lionel Messi. Acesta a vorbit însă ca un adevărat argentinian şi nu ca un star al lui Real Madrid, ţinând cont de istoricul lui Messi cu formaţia de pe Santiago Bernabeu.

Pentru mine, cel mai bun din lume e Messi. Pe ceilalţi nu i-am putut urmări, precum Alfredo Di Stefano, dar sunt modele pentru mine şi alţi jucători”, a mai spus Mastantuono.

