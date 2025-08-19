Gigi Mustaţă, decizie surprinzătoare înainte de Aberdeen - FCSB. Câţi fani ai campioanei vor fi prezenţi în Scoţia - Antena Sport

Gigi Mustaţă a luat o decizie surprinzătoare, înaintea duelului tur dintre Aberdeen şi FCSB. Liderul galeriei campioanei nu va face deplasarea în Scoţia.

Manşa tur a confruntării dintre Aberdeen şi FCSB va fi joi, de la ora 21:45. Partida va fi în format live text, pe AS.ro.

Gigi Mustaţă, decizie surprinzătoare înainte de Aberdeen – FCSB

Conform fanatik.ro, Gigi Mustaţă nu va fi prezent în Scoţia la meciul tur dintre Aberdeen şi FCSB. El a decis să rămână în ţară şi i-a invitat pe fani la pizzeria pe care o deţine, la ora de start a meciului.

Totodată, FCSB a primit 700 de bilete pentru duelul cu Aberdeen. 400 dintre ele au fost alocate fanilor din Marea Britanie, iar celelalte 300 au fost deja împărţite suporterilor din Asociaţia Salvaţi Steaua.

FCSB se pregăteşte astfel de un nou meci în Scoţia, după cel disputat în sezonul trecut cu Rangers. La momentul respectiv, în grupa principală de Europa League, campioana era umilită pe Ibrox, scor 0-4. La acel duel, roş-albaştrii erau susţinuţi de 1000 de fani români.