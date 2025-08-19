Gigi Mustaţă, decizie surprinzătoare înainte de Aberdeen - FCSB. Câţi fani ai campioanei vor fi prezenţi în Scoţia - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Mustaţă, decizie surprinzătoare înainte de Aberdeen – FCSB. Câţi fani ai campioanei vor fi prezenţi în Scoţia

Publicat: 19 august 2025, 11:15

Mihai Stoica şi Gheorghe Mustață/ Hepta

Gigi Mustaţă a luat o decizie surprinzătoare, înaintea duelului tur dintre Aberdeen şi FCSB. Liderul galeriei campioanei nu va face deplasarea în Scoţia.

Manşa tur a confruntării dintre Aberdeen şi FCSB va fi joi, de la ora 21:45. Partida va fi în format live text, pe AS.ro.

Conform fanatik.ro, Gigi Mustaţă nu va fi prezent în Scoţia la meciul tur dintre Aberdeen şi FCSB. El a decis să rămână în ţară şi i-a invitat pe fani la pizzeria pe care o deţine, la ora de start a meciului.

Totodată, FCSB a primit 700 de bilete pentru duelul cu Aberdeen. 400 dintre ele au fost alocate fanilor din Marea Britanie, iar celelalte 300 au fost deja împărţite suporterilor din Asociaţia Salvaţi Steaua.

FCSB se pregăteşte astfel de un nou meci în Scoţia, după cel disputat în sezonul trecut cu Rangers. La momentul respectiv, în grupa principală de Europa League, campioana era umilită pe Ibrox, scor 0-4. La acel duel, roş-albaştrii erau susţinuţi de 1000 de fani români.

Scoţienii, şocaţi de reacţia lui Gigi Becali

Scoţienii au fost şocaţi de reacţia avută de Gigi Becali la adresa lui Darius Olaru, înaintea confruntării tur dintre Aberdeen şi FCSB. Aceştia i-au făcut portretul patronului campioanei.

Gigi Becali a lansat un atac asupra lui Darius Olaru, căpitanul FCSB-ului fiind schimbat la pauza derby-ului cu Rapid. Patronul campioanei a fost extrem de nemulţumit de evoluţia mijlocaşului, lucru care i-a surprins pe scoţieni.

Patronul echipei Steaua București (n.r. FCSB), Gigi Becali, a lansat un atac incredibil asupra propriului căpitan, după ce a ordonat schimbarea acestuia la pauză în derby-ul lor dinaintea deplasării la Aberdeen din această săptămână.

Proprietarul și președintele echipei, Becali – fostul politician care a fost închis timp de trei ani după un scandal de corupție acum 12 ani – nu își ascunde politica de a alege personal echipa și de a face schimbări”, au notat scoţienii.

