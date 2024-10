Ea e cea mai sexy mamă de fotbalist din lume. Are 40 de ani, iar fiul său are 23 de ani şi joacă la un club legendar - Antena Sport

Galerie (17) Ea e cea mai sexy mamă de fotbalist din lume. Are 40 de ani, iar fiul său are 23 de ani şi joacă la un club legendar Colaj Instagram

Ea e cea mai sexy mamă de fotbalist din lume. Are 40 de ani, iar fiul său are 23 de ani şi joacă la un club legendar. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Leon Dajaku are 23 de ani şi joacă la Hajduk Split, unul dintre cele mai importante cluburi ale Croaţiei. Pe lângă prestaţiile din teren, Leon a ajuns în lumina reflectoarelor şi datorită mamei sale. Blerta are 40 de ani şi este o adevărată bombă sexy, scrie marca.com. (VEZI IMAGINI FIERBINŢI CU MAMA LUI LEON DAJAKU) Ea e cea mai sexy mamă de fotbalist din lume Blerta Dajaku are 40 de ani una dintre cele mai importante influenceriţe din Croaţia. Mama lui Leon Dajaku are peste 20 de mii de urmăritori pe Instagram, acolo unde postează imagini provocatoare. În ultimii ani, Ivana Knoll a făcut senzaţie în toate lumea. Şi aceasta este de Croaţia şi a devenit celebră dupăCampionatul Mondial din Qatar. Ivana Knoll a cedat şi a dezvăluit câţi ani are cu adevărat: „Nu înțeleg de unde a pornit această greșeală!” Ivana Knoll a cedat şi a dezvăluit câţi ani are, de fapt. Deşi în spaţiul public a apărut că ar avea vârsta de 31 de ani, realitatea e cu totul alta. Astfel, modelul croat care a făcut senzaţie la Campionatul Mondial din Qatar a dezvăluit care este vârsta sa reală. „Toată lumea pe internet scrie că am 31 de ani. Nu este adevărat, am 26. Nu înțeleg de unde a pornit această greșeală”, a spus Ivana Knoll, care a făcut referire şi la cea mai indecentă propunere pe care a primit-o. Reclamă

„Mulți au încercat să mă convingă. Dar nu e pentru mine, nu așa am fost crescută și educată. La un moment dat am primit o invitație la New York, negocieri pentru un contract. M-am enervat când am aflat că era vorba de OnlyFans„, a mai spus Ivana Knoll pentru Bild.

Ivana Knoll nu s-a mai ascuns şi a dezvăluit marele său secret

Ivana Knoll, femeia care a făcut senzaţie la Campionatul Mondial din Qatar, a dezvăluit marele său secret şi a spus cu ce se ocupă. Aceasta a spus că practică dansul din buric şi dansul la bară.

Ivan Knoll a vorbit şi despre planurile de viitor, într-un interviu acordat presei britanice. Fosta Miss Croaţia a spus că ar vrea să practice ceva ce are legătură cu sportul.

