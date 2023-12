Schimbarea radicală făcută de Sarah Dumitrescu. Fiica Anamariei Prodan a uimit pe toată lumea: "Regina României!" - Antena Sport

Trebuie să mă respecte, să-l respect, să îmi respecte planurile pe care le am pentru viață, să fie alături de mine pe plan sportiv, să știe că eu voi pleca la un moment dat și dacă poate să stea cu mine și să fie alături de mine, atunci e bine„, a mai precizat Sarah.

Într-un interviu oferit la începutul acestui an, Sarah Dumitrescu a recunoscut că a trecut printr-o despărţire dureroasă. A fost marcată şi de divorţul dintre Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf.

„A fost o dezamăgire foarte mare (n.r. Laurenţiu Reghecampf). (Reporter: După acest divorţ, ţi-ai propus să fii mai atentă cu băieţii?) Da, chiar da! Eu n-am înţeles niciodată prin ce a trecut mama, e greu ca o persoană ca mine, care nu a trecut printr-un divorţ, să înţeleagă cum s-a simţit, dar după ce am văzut toată dinamica, o să fiu mult mai atentă la cel pe care îl aleg. Nu vreau să trec prin ce a trecut ea.

Nu (n.r. dacă este acum într-o relaţie). De-abia am fost într-o relaţie şi nu a mers. Nu cred că mai caut alta. Cred că trebuie să mă focusez pe mine şi ce am eu nevoie. Dacă o să fie vreun băiat, o să fie, dacă nu, nu. Nu caut o relaţie, am avut una destul de lungă şi bună. Nu am nevoie„, a declarat Sarah Dumitrescu pentru AS.ro.

Anamaria Prodan mărturisea că Sarah a trecut prin trei operaţii la genunchi

Sarah Dumitrescu a participat, recent, la Jocurile Francofoniei-Kinsasha, alături de echipa naţională de baschet a României. Mama sa, Anamaria Prodan, s-a declarat foarte mândră de reuşitele fiicei sale.

Impresara a susţinut că fiica ei nu s-a lăsat învinsă, deşi cariera ei s-ar fi putut sfârşi într-un mod extrem de neplăcut. Anamaria Prodan a mai declarat că baschetbalista de 23 de ani a trecut cu brio peste cel mai dificil moment al vieţii ei.

„Sunt foarte fericită. Sarah este o campioană, ca și mama ei. A trecut peste trei operații la genunchi, au fost momente cumplite, se putea termina totul.