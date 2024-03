Fiica lui Gabi Balint, mai provocatoare ca niciodată. A renunţat la sutien şi a făcut totul public - Antena Sport

”Nu am știut să ne bucurăm atunci. Noi am realizat atunci când am venit în țară, când am văzut puhoiul de lume la aeroport. Ne-am distrat puțin la hotel, acolo. Ne-au făcut spaniolii un tort, am avut niște vin de-al nostru. Nimeni nu ne știa pe acolo. Am ieșit puțin cu Belo la cumpărături”, a mai spus Balint.